Angola: La police nationale intensifie la lutte contre les crimes financiers

Parmi les sujets abordés lors du Conseil consultatif, qui se termine jeudi, le projet de vidéosurveillance qui contribuera à une plus grande sécurité individuelle et collective.

Sur le Service de Migration et Etrangers (SME), il a noté que l'organe devrait se doter des capacités pour s'adapter et répondre rapidement au moment présent, qui recommande une plus grande ouverture en vue d'encourager l'investissement et le tourisme.

Ângelo Tavares a également félicité la police nationale pour la manière dont elle a réduit les chiffres record de la criminalité, prédisant que les organes concernés continuent à travailler pour rendre les statistiques de plus en plus fiables.

Concernant le travail des organes policiers, le ministre estime que la coopération internationale devrait être davantage explorée pour lutter contre les crimes transnationaux, à travers l'Interpol et des accords bilatéraux et multilatéraux, afin de permettre la récupération des avoirs financiers à l'étranger.

Ces derniers temps, sont dénoncés plusieurs cas de corruption et de nature financière au Ministère Public et les suspects accusés.

Luanda — La police nationale et le Service des enquêtes criminelles (SIC) devraient intensifier la lutte contre la corruption et les crimes financiers, qui contribuent aux difficultés rencontrées par les citoyens.

