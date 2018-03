Sénégal: Aliou Cissé - « Nous allons continuer à peaufiner »

Mardi soir, au stade Océane du Havre, le Sénégal affrontait la Bosnie-Herzégovine en match de préparation à la prochaine Coupe du monde. Les Lions de la Teranga, qualifiés pour le Mondial 2018 où ils devront se frotter à la Pologne, au Japon et à la Colombie en phase de poules, doivent se contenter d'un nul (0-0) face à la bande de Miralem Pjanic et Edin Dzeko.

Aliou Cissé a tenté pour l'occasion de mettre en place un nouveau schéma de jeu en 3-5-2 qui n'a pas été concluant. A deux mois et demi du Mondial les joueurs sénégalais n'ont pas fait forte impression et concédés un second nul en moins d'une semaine.

Au moment de tirer le bilan de ces deux rencontres amicales, le sélectionneur du Sénégal se veut encourageant. « Le bilan est plutôt positif dans la mesure où, déjà, on n'a pas eu de blessés. Et j'ai pu faire jouer tous les joueurs sur ces deux rencontres-là », a réagi le patron des Lions de la Teranga au micro de RFI, avant d'évoquer la défense à trois éléments testée à cette occasion. « Il y a aussi ce schéma que j'ai voulu mettre en place durant ces deux matches. Il y a eu de très belles choses réussies. Nous allons continuer à peaufiner tout cela. C'est vrai qu'on ne maîtrise pas bien ce nouveau système de jeu. Mais, dans l'ensemble, les garçons ont répondu présent. Ce n'est pas un schéma figé. J'ai souvent joué en 4-2-3-1 ou en 4-3-3. On a déjà des acquis par rapport à ça », a conclu Aliou Cissé.

Le Sénégal a fait match nul avec l'Ouzbékistan (1-1) puis avec la Bosnie-Herzégovine (0-0) durant le rendez-vous FIFA du mois.