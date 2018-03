Burkina Faso: "Le groupe de Sécurité islamique" dissout

-Concernant le ministère en charge des Finances, le ministre en charge de la Communication a indiqué que le conseil a adopté un décret portant procédure d'exécution de la solde mensuelle des agents publics de l'Etat. Ce décret va désormais dans le sens du gouvernement qui veut que désormais, les paiements en numéraire soient totalement bannis de l'Administration et de réduire en même temps les délais de paiement.

-Au niveau du ministère de l'Agriculture et des Aménagements hydrauliques, le conseil a adopté la politique sectorielle agro-sylvopastorale pour la période 2017-2026 avec trois grands axes de déploiement : la sécurité alimentaire nutritionnelle, la résilience des populations vulnérables, la compétitivité des filières et l'accès au marché et la gestion durable des ressources naturelles.

-Pour ce qui du ministère de la Femme, Rémis Dandjinou a déclaré que le conseil a adopté un rapport lié aux efforts du Burkina Faso dans la lutte contre les handicapes. Depuis 2009, le Burkina a ratifié cette convention et l'adoption de ce décret permet de se conformer à une exigence de cette ratification.

Les communications orales ont porté sur un certain nombre de questions notamment la situation du « groupe de sécurité islamique », a indiqué le porte-parole du gouvernement. Selon lui, le ministre de la sécurité a rappelé les éléments qui ont été mis en œuvre à savoir, le premier communiqué et le communiqué conjoint avec le MATD et la note du haut commissaire adressé à l'association qui lui notifie sa dissolution.

« Sur ces questions, il y a, semble-t-il, d'autres groupes du même type qui existent dans certaines provinces. Les haut-commissaires et les gouverneurs ont été mandatés par leurs pouvoirs hiérarchiques, de prendre toutes les dispositions pour que si ces associations ne respectent pas les termes des agréments qui leur ont été donné, qu'elles soient également dissoute », a affirmé le ministre en charge de la communication, Rémis Fulgance Dandjinou.