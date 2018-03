Seychelles: 174 employés vont perdre leur emploi lors de la restructuration d'Air Seychelles

Les Seychelles et le Portugal devraient échanger davantage sur leurs expériences respectives dans les… Plus »

Un membre du personnel d'Air Seychelles a déclaré à la SNA que ce qui se passe est triste. "Toutes ces personnes perdent leur emploi et nous devons penser non seulement au personnel mais à leurs familles qui seront également très affectées".

"Nous avons eu plusieurs réunions avec le ministre et Air Seychelles, et nous avions recommandé qu'un départ volontaire soit envisagé, car le personnel affecté était important. Nous pensions qu'un départ volontaire avec de bonnes compensation aurait été mieux ", a-t-il déclaré.

Après la déclaration, les deux dirigeants de l'Assemblée nationale - Wavel Ramkalawan, chef de l'opposition, et Charles Decomarmond, chef des affaires gouvernementales - ont rejeté la déclaration et exigé que l'exercice soit suspendu.

M. Loustau-Lalanne a déclaré que la compagnie aérienne se concentrera dans les zones où il y a des avantages et où les profits peuvent être réalisés. "Cela inclut la manutention au sol, la manutention des marchandises, les opérations domestiques ainsi que le service régional à Abu Dhabi, Mumbai, Maurice et en Afrique du Sud."

«Avec son partenaire Etihad Airways, Air Seychelles se concentrera sur la réduction de ses coûts d'exploitation, s'assurera de couvrir ses dépenses et ainsi réaliser des profits, mais aussi de maintenir son titre de compagnie leader dans l'océan Indien et d'améliorer son service avec un esprit créole », a déclaré le ministre.

La compagnie aérienne compte actuellement plus de 800 employés répartis dans 13 départements. Les membres d'équipage de cabine seront les plus touchés dans la réduction des effectifs. Seuls quatre départements de l'entreprise ne seront pas affectés, comprenant le service d'assistance au sol.

"La population active sera réduite et 202 postes seront affectés. Ces derniers comprendront 174 employés qui perdront leur emploi et 28 postes vacants qui ne seront pas pourvus », a déclaré le ministre.

Air Seychelles, le transporteur national de la nation insulaire subit une restructuration et coupe 174 post, a annoncé mardi le ministre du Tourisme, de l'Aviation civile, des Ports et de la Marine à l'assemblé national.

