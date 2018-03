Cote d'Ivoire: INJS/Entraîneur de niveau 1 de Handball - La 1ère promotion de la filière en session d'évaluation

Et a tenu à rappeler le chemin parcouru. « Ce qui en 2014 était un peu comme un rêve lorsque nous avons ambitionné de faire la formation en Lmd surtout dans le domaine du sport avec les 4 filières (activités physiques adaptées au sport, management du sport, éducation motricité et entraînement sportif) qui avaient été lancées, est devenu une réalité », se réjouit-il.

L'Institut national de la jeunesse et des sports « Injs » a procédé ce mercredi 28 mars 2018, à l'ouverture de la 1ère session d'évaluation pour l'obtention du diplôme de qualification au grade d'entraîneur de niveau 1 fédéral. Et ce, à l'intention des étudiants de la 1ère promotion de la filière professorat de sports, spécialisés en entraînement sportif, option handball. La cérémonie s'est déroulée dans les locaux dudit institut sis à Abidjan-Marcory.

Copyright © 2018 Fratmat.info. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.