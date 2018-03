Angola: Les réfugiés de la RDC ont besoin de 64 millions de dollars

Luanda — Soixante-quatre millions de dollars sont le montant demandé par le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) et ses partenaires internationaux pour répondre d'urgence aux besoins des réfugiés de la République démocratique du Congo (RDC) , installés dans la province de Lunda Norte, en Angola.

Au niveau régional, le montant de l'appel de financement inter-agences pour répondre à la crise en RDC et le soutien aux citoyens du pays, est estimé à 504 millions de dollars, a informé lundi, à Luanda, la représentante du HCR en Angola, Philippa Candler.

Intervenant à l'ouverture du séminaire sur « Le rôle des médias dans la protection des réfugiés », a précisé que les 64 millions $ demandés pour la réponse en Angola, doivent répondre aux besoins d'éducation, protection, santé, hygiène et de logement des réfugiés congolais à Lunda Norte.

La responsable a clarifié qu'en ce moment, le HCR et le Gouvernement angolais ont enregistré de façon biométrique, au moins 35.000 réfugiés, dont 25.000 reçoivent une aide alimentaire. Parmi ceux-ci, 77% sont des femmes et des enfants, qui se trouvent dans le centre d'accueil de Lóvua, à Lunda Norte.

Elle a également affirmé qu'il y avait un soutien régulier aux réfugiés, soulignant que pour que le HCR et ses partenaires continuent d'aider le gouvernement angolais dans la réponse aux réfugiés, le financement des pays donateurs est essentiel.

"En Angola, le HCR et ses partenaires apportent leur soutien non seulement aux réfugiés, mais aussi à la population locale, pour qu'il y ait une cohésion sociale et pour le développement de la province", a-t-elle ajouté.

Actuellement, cette organisation de l'ONU travaille avec le gouvernement pour élaborer des programmes visant à fournir une assistance ad hoc aux réfugiés urbains et à promouvoir la mise en œuvre de la nouvelle loi sur l'asile 10/15 du 17 juin, afin qu'ils puissent accéder à la documentation et aux services de santé de base et à l'éducation.

Philippa Candler a exprimé sa gratitude au gouvernement angolais pour avoir permis l'ouverture des frontières aux réfugiés, conformément à la Convention de Genève.