Ile Maurice: Central Water Authority - Un partenaire stratégique d'ici à la fin de l'année

Ivan Collendavelloo est catégorique. «Une de nos promesses électorales était la fourniture d'eau 24/7.» Et il n'est pas peu fier de faire remarquer qu'aujourd'hui, «220 000 foyers sont approvisionnés 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. C'est également le cas pour 95 % à 98 % des foyers à Port-Louis. Et d'ici à l'année prochaine, il en sera de même pour Rose-Hill. Idem pour le Sud». Et ces réalisations, le Premier ministre adjoint les attribue au chef du gouvernement, Pravind Jugnauth. «Il est un véritable chef.»

Dans la foulée, le no.2 du gouvernement déclare que les 150 employés mis à pied par la CWA travaillent en fait pour un «contracteur». D'explique que l'organisme leur avait accordé une extension d'un an et de trois mois par la suite. «Le contrat est arrivé à terme. Mais il se peut que nous réembauchions certains.»

De son côté, le Premier ministre adjoint et ministre des Services publics a concédé que Maurice n'a pas «l'expertise technique et technologique nécessaire» pour «révolutionner» le secteur de l'eau. D'ailleurs, fait ressortir Ivan Collendavelloo, «depuis 1973, personne ne sait gérer la CWA»

