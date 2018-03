Ile Maurice: Majoration du tarif de l'eau - «J'attends l'aval du Premier ministre», dit Collendavelloo

Plus tôt dans son discours, le no.2 du gouvernement a fait ressortir que le tarif de l'eau n'a pas été augmenté depuis 2012. La majoration, dit-il, prendra en considération plusieurs facteurs, dont le coût de l'inflation et le coût de la vie. «Nous obligerons les gaspilleurs à mettre la main à la poche.»

«Mo'nn fatigé trouv dimounn gaspiy délo!» Les gaspilleurs sont toutefois avertis. D'ici peu, le tarif de l'eau connaîtra une majoration. «J'ai fini mon travail sur la révision du tarif. Après l'aval du Premier ministre et du Conseil des ministres, le nouveau prix sera rendu public.» Le Premier ministre adjoint et ministre des Services publics intervenait, ce mercredi 28 mars, à l'occasion du lancement des projets de la Central Water Authority (CWA) à Rose-Hill.

