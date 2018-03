Sénégal: Démission fracassante d'un juge - Coup de bluff ou coup de semonce ?

analyse

Une démission justifiée à travers un brûlot qui malmène la Justice sénégalaise et tance le garant même de l'indépendance de ce troisième pouvoir, il faut vraiment être au pays de la Téranga pour avoir droit à ce type de scénario. En effet, la démission fracassante du juge Ibrahima Dème de la magistrature, le 26 mars dernier, est un véritablement coup de tonnerre tout comme une bombe à fragmentation multiple.

Pour le moins, en démissionnant, ce magistrat porte un coup de glaive à la cuirasse judiciaire sénégalaise qui, d'ailleurs, était déjà en dégénérescence. Disons qu'il avait déjà montré des signes d'agacement, en février 2017, envers le pouvoir judiciaire en quittant le Conseil supérieur de la magistrature (CSM) dont il était membre, non sans déclarer que cet organe qui régule l'institution judiciaire, est dépouillé de toutes ses prérogatives.

Voué aux gémonies depuis un certain temps par une bonne partie des justiciables, Ibrahima Dème voudrait-il apporter de l'eau au moulin de ceux qui pensent que la Justice sénégalaise est aux ordres qu'il ne s'y prendrait pas autrement. En y allant de son couplet en affirmant : « Je démissionne d'une magistrature qui a démissionné», il semble d'abord en avoir sur sa propre conscience tout en interpellant l'ensemble de la corporation des magistrats à prendre ses responsabilités face à un appareil judiciaire qui rame à contre-courant des intérêts supérieurs du pays. Est-ce un coup de bluff ou un coup de semonce ?

Pour les soutiens du chef de l'Etat, le désormais célèbre ex-juge veut plutôt se faire une bonne réputation pour descendre dans l'arène politique

Dans les deux cas de figure, c'est dévastateur. Quand on sait que la justice et la démocratie sont les mamelles d'une même mère, c'est dire si cette démission est préjudiciable à la démocratie sénégalaise. Le président Macky Sall dont le pays est apprécié comme étant parmi les meilleures démocraties en Afrique, est plus que jamais interpellé par cette démission qui vient remettre au goût du jour la question de l'indépendance de la Justice et des acteurs du système judiciaire dans certains Etats africains.

En attendant que l'intéressé dévoile ses occupations futures, l'on peut se poser la question de savoir quel impact sa démission aura sur l'institution judiciaire sénégalaise. Autrement dit, si à défaut de pouvoir peser de son poids pour déconnecter le pouvoir judiciaire de l'Exécutif, il a préféré jeter sa toge, le magistrat Ibrahima Hamidou Deme rajoute une goutte d'eau dans l'océan des hypothèses sur ses intentions réelles.

En tout cas, la polémique enfle. Si ses collègues magistrats saluent sa bravoure sans pour autant dire s'ils poursuivront le lièvre qu'il a levé, les soutiens du chef de l'Etat sénégalais, eux, ne portent pas de gants et tentent de le boxer en dessous de la ceinture. Pour eux, le désormais célèbre ex-juge veut plutôt se faire une bonne réputation pour descendre dans l'arène politique. Vrai ou faux ? Wait and see !