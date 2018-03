Congo-Kinshasa: Kinshasa déçue des priorités du nouveau mandat de la MONUSCO

"Je pense ce n'est pas un secret, le mandat de la Monusco doit être recadré pour s'adapter au contexte politique et sécuritaire du moment en RDC. Comme nous a dit le secrétaire général de l'ONU, ce renouvellement arrive à un moment crucial de l'avenir de la RDC, et nous, membres du conseil, devons soutenir le processus électoral", a déclaré Karen Pierce.

Autre priorité évoquée par l'ambassadeur Gata, "la stabilisation et la mise en œuvre du programme DDR (désarmement, démobilisation et réinsertion), conformément à la dénomination de la mission" de l'Onu en RDC.

Devant le Conseil de sécurité, Ignace Gata Mavita, s'est même dit déçu qu'on ait "inversé l'ordre des choses". Pour lui, le nouveau mandat de la Monusco aurait dû se focaliser sur l'insécurité et non sur les élections.

