Afrique de l'Ouest: Cacao - Abidjan et Accra renforcent leur stratégie commune

En revanche sur les prix, pas de franches avancées. La question d'un prix commun divise toujours. Le cacao se paye 20% plus cher au Ghana qu'en Côte d'Ivoire ce qui provoque des effets de contrebande. Certains producteurs ivoiriens se plaignent en outre que les multinationales achètent directement « bord champ », sans passer par les entrepôts, ce qui rend plus difficile le contrôle sur la production et donc sur les prix. Abidjan et Accra ont donc encore du chemin à faire avant de peser efficacement sur le prix international du cacao, ce qui est leur souhait. Pour l'heure, ils vont se contenter d'annoncer chaque année en même temps leur prix d'achat respectif aux producteurs.

Ce n'est pas encore l'Opep du cacao, loin de là, mais c'est déjà un premier pas. La déclaration d'Abidjan signée entre les deux principaux producteurs de fèves que sont la Côte d'Ivoire et le Ghana vise à harmoniser leur gestion commune de la filière. Les deux pays vont collaborer sur la recherche, l'amélioration des variétés et sur la lutte contre la maladie du cacaoyer. Ils vont inciter les industriels à davantage transformer les fèves sur place, afin d'accroître la valeur ajoutée.

Copyright © 2018 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.