Cote d'Ivoire: Christiane Taubira - "Dès qu'il s'agit d'une femme, on commence à interroger les compétences"

interview

Invitée spéciale du forum dédié à la jeune étudiante au Forum de l'Université Félix Houphouët Boigny, l'ancienne garde des sceaux, ministre de la justice française, défend la cause de ses pairs.

Au forum de l'université, on vous a vu comme l'avocate des femmes. Pensez-vous réellement que les femmes sont exclues aujourd'hui du fait du choix politique ? Ne pensez-vous pas que tout dépend en réalité de leurs compétences ?

Il est bon de rappeler que les femmes, représentent plus de la moitié de la population mondiale. A partir du moment où on commence à réfléchir à la situation des femmes, on réfléchit à la situation de plus de la moitié de la population d'un pays, d'un continent, du monde. Rien que ça, cela rétablit les échelles. Je ne vois pas pourquoi systématiquement pour les femmes, on évoque la question des compétences. La plupart du temps, des hommes sont dans des situations où leurs compétences ne sont pas avérées, et où personne n'interroge ces compétences. Dès qu'il s'agit d'une femme, on commence à interroger les compétences. Souvent, elles ont les compétences, les qualifications, on ne leur donne pas les postes qu'elles devraient assumer, mais on continue à interroger les compétences. Moi j'estime que les hommes et les femmes sont des individus, et des individualités. Ce sont des individus, c'est-à-dire des personnes humaines auxquelles on doit du respect, des individualités, c'est-à-dire que chacune, chacun a son propre parcourt. La question n'est pas de savoir si les femmes ont des compétences, la question est de savoir si dans une situation précise, un poste à pourvoir par exemple, une femme est qualifiée, et si elle est qualifiée, son état de femme ne devrait pas l'en exclure.

Ne pensez-vous pas qu'elle doit aussi au niveau familial, avoir une certaine éducation, pour pouvoir se battre. Vous, vous êtes écrivaine, vous avez beaucoup lu. Tout cela ne fait-il pas partie de ce qui doit permettre à une femme d'être un peu plus formée pour affronter le monde comme vous le faites ?

Les filles comme les garçons doivent lire et le plus tôt possible. Moi j'ai eu la chance de lire quand j'étais très jeune. C'est une vraie chance dans la mesure où il n'y avait même pas de librairie dans la ville où je suis née, où j'ai grandi. Il y avait une bibliothèque, ma maman trouvait des livres, donc j'ai eu la chance de lire. C'est nécessaire pour les filles et les garçons de beaucoup lire. Si la situation des femmes est parfois aussi dramatique, c'est parce que les garçons eux-mêmes, n'ont reçu ni l'éducation, ni les éclairages nécessaires, pour comprendre que nous avons tous intérêt, à une société égalitaire. Oui la lecture fait partie des conditions. Avec l'éducation familiale, l'accès à la culture. L'accès aux arts également fait partie des conditions pour l'émancipation des individus, femmes comme hommes.

Vous avez été garde des sceaux ministre de la justice ; quel a été votre plus beau combat ?

J'ai livré de très beaux combats quand j'étais député déjà, en tant que ministre de la justice. Parmi les beaux combats que j'ai menés, il y a de très beaux textes de lois. Le texte, sur la réforme pénale par exemple, ainsi que la création de la contrainte pénale. Il y a également toute la politique que j'ai menée pour la protection judiciaire de la jeunesse, ainsi que les politiques que j'ai menés aussi au sein des juridictions pour la promotion des greffières, la promotion des magistrates et hautes magistrates, et la politique que j'ai menée pour rendre la justice plus accessible, la modernisation que j'ai faite de l'institution judiciaire, et l'amélioration des procédures pour que le justiciable, qui n'est pas très performant sur les questions de droit, puisse quand même trouver de bonnes réponses au niveau de l'institution judiciaire.

Vous avez aussi lutté pour le mariage des personnes du même sexe, une chose qui n'est pas acceptée en Afrique.

Evidemment, la loi sur le mariage pour tous est un de mes grands faits d'armes. Je pense qu'il faut accepter les différences, il faut accepter la situation et les choix de vie des uns et des autres ; il faut accepter la solidarité dans les différents combats, et veiller à ce que l'homosexualité soit dépénalisée. Il y a des pays où cela est puni, y compris la peine de mort. Il faut aussi accepter qu'il y ait différentes façons de s'aimer, de vivre, de faire famille. Cela me paraît relever de sociétés égalitaires et de la solidarité au sein d'une même société.