Cote d'Ivoire: Arts martiaux - Premiers combats de MMA en Côte d'Ivoire

Les arts martiaux mixtes (Mma) anciennement appelé combat libre, un sport de combat complet, associant pugilat et lutte au corps à corps s'installe en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas du pipeau. Parfait Tapé et sa structure, Atemi fighting championship (Afc), organisent dès ce vendredi (18h), à la salle polyvalente, sise au Parc des sports de Treichville les premiers combats en terre ivoirienne.

Il a fait venir les athlètes de la Russie, du Brésil et de l'Azerbaïdjan qu'il a présenté, mardi, au public dans un grand supermarché de la place, en zone 4. Il s'agit de Muhammad Aliyev, Asqshin Babayev, Ismaïl Madarov (Russie), Ricardo Rocha, Flavio Pina, Carlos Alexandre, Elias Da Sylva, Victor Moraïs (Brésil) et les Azerbaïdjanais, Asadov Rufat et Anvar Amirli. Dix combattants professionnels et non des moindres qui vont faire le show dans la capitale ivoirienne.

D'entrée de jeu, il y aura Muhammad Aliyev (Russie) face à Ricardo Rocha (Brésil). Les deux totalisent 5 victoires en autant de combats. Ça sent donc la poudre au Parc. Le deuxième combat de la soirée opposera Asadov Rufat (Azerbaïdjan) et le Brésilien Flavio Pina. Ensuite interviendront Anvar Amirli contre Victor Moraïs. Elias Da Siva et Aqshin Babayev viendront en quatrième position. Tandis que Carlos Alexandre et Ismaïl Madarov clôtureront la soirée. Cinq combats qui font jaser déjà à Abidjan. « Ce sont des athlètes qui sont parmi les meilleurs de leur catégorie (mi-moyen) que nous venons de vous présenter. Notre objectif est de faire connaître ce sport et le développer en Côte d'Ivoire », estime Eric Allama, responsable de communication de la structure promotrice de cet évènement.