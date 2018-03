Cote d'Ivoire: Des religieux pour une CEI sans les partis politiques

Après la conférence de presse, les serviteurs de Dieu vont, durant deux jours, hier et aujourd'hui, plancher sur la question de la Cei. Afin de trouver des solutions qui pourront la rendre crédible. Durant la conférence de presse, il a aussi été question des Ivoiriens en prison et qu'il faudra libérer pour une paix véritable en Côte d'Ivoire, ainsi que le retour des exilés.

Il a expliqué, à ce propos, qu'au point 149 de son arrêt du 18 novembre 2016, la cour africaine des droits de l'homme soutient que l'organe électoral ivoirien n'est ni équilibré, ni indépendant ou impartial. Gondo Michel a aussi cité les partis d'opposition qui, dans une déclaration, ont fait savoir qu'ils retiraient leur confiance en leurs représentants : « Nos partis retirent officiellement leur confiance et caution à la Cei ainsi qu'à tous les commissaires, et réaffirment la rupture du consensus sur la Cei ».

Au cours de la conférence de presse, le pasteur Gondo Michel a indiqué que c'est la présence des partis politiques au sein de la Cei qui perturbe son indépendance et sa sérénité. L'empêchant d'organiser des élections saines. « Il faut donc réformer de fond en comble la Cei, en y expurgeant tous les partis politiques, sans exception, car nul ne peut être juge et partie. C'est pour cela que nous nous battons pour que la Cei soit dirigée par la société civile ou des serviteurs de Dieu », a-t-il souligné.

