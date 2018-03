Cote d'Ivoire: Secrétariat et assistanat de direction - Cap sur la digitalisation de la profession en Côte d'Ivoire

La 2e édition du Salon international du secrétariat (Sis) aura lieu du 9 au 14 avril 2018 à Abidjan.

Creuset d'échanges et de partage d'expériences entre les professionnels du secrétariat, le Salon international du secrétariat (Sis) se veut avant tout une plateforme de promotion et de valorisation de la profession et aussi de renforcement des compétences des acteurs. L'événement aura lieu du 9 au 14 avril prochain, autour du thème : « Secrétaire/Assistante, pour plus de professionnalisme ». L'idée est d'amener les secrétaires à s'approprier les nouveaux outils numériques et de mettre le cap sur la digitalisation de la profession.

La rencontre vise surtout, au dire de la présidente de la Ligue ivoirienne des secrétaires (Lis), Catherine Assalé, « à promouvoir davantage l'assistanat de direction et à créer un cadre d'échange d'expériences entre les membres de la corporation ». Dans son discours de lancement du salon, jeudi dernier, au Seen Hôtel au Plateau, la présidente de la Lis a relevé que, « de la petite dactylographe, la secrétaire a acquis des galons pour devenir assistante et se positionner, de nos jours, comme la clé de voûte de l'administration. Elle est celle qui sait "taire les secrets" du patron et gérer son agenda ».

En dépit de cette avancée, a souligné Catherine Assalé, « nombreuses parmi nous ont encore des difficultés dans l'exercice de leur fonction. C'est sans doute ces insuffisances et lacunes qu'ambitionne de combler le Salon international du secrétariat ».

Quatre sous-thèmes vont meubler l'édition 2018 du Sis. Ce sont, Ethique et déontologie, Gestion des carrières, Digitalisation du métier de secrétaire, Fidélisation et gestion des talents. Le Seen Hôtel, site du salon, va abriter, pour l'occasion, des stands d'exposition et un plateau technique de formation et de conférences. Un diner-gala va marquer le clou de l'événement.