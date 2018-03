Sénégal: Equipe nationale - Beaucoup de réglages à faire avant juin !

Les deux matchs de l'équipe nationale face à l'Ouzbékistan (1-1) et la Bosnie (0-0) ont mis à nu les lacunes des Lions. Le nouveau système de jeu mis en place par Aliou Cissé a laissé une impression très mitigée. A moins de trois mois de la Coupe du monde, le sélectionneur national a encore quelques réglages à faire dans tous les secteurs. Il doit surtout trouver le meilleur équilibre pour permettre à son équipe qui pêche sur le plan de l'efficacité, d'être prête avant le début des choses sérieuses.

Mars n'a pas souri aux Lions. Ceux qui s'attendaient à des matchs référence contre l'Ouzbékistan et la Bosnie-Herzégovine devront encore patienter. Le Sénégal n'a pas livré de rencontres d'anthologie, même si l'équipe n'a pas perdu. Mais les deux sorties des Lions sanctionnées d'un maigre partage des points n'ont pas trop convaincu. Normal quand l'équipe pêche en défense et dans l'animation offensive. Malgré quelques maigres satisfactions, il n'y a véritablement pas de quoi rassurer les plus sceptiques à deux mois de la Coupe du monde Russie-2018. Que ce soit contre les Ouzbeks ou les Bosniens, les hommes de Cissé ont paru sans rythme et ont laissé entrevoir beaucoup d'insuffisance qui sautent aux yeux. L'un des points positifs de ces matchs amicaux réside dans le fait que le sélectionneur national a réussi à faire tourner son effectif. Hormis Idrissa Gana Guèye, Cheikhou Kouyaté, Keïta Baldé, Khadim Ndiaye, Alfred Gomis, tous les autres joueurs convoqués ont eu leur chance.

Un système de jeu qui complique tout

La tactique annoncée sur le papier n'est pas toujours celle du terrain. Lors des deux matchs amicaux, Aliou Cissé a essayé de jouer avec un nouveau schéma et a opté d'aligner son équipe en 3-5-2, à la place de son 4-2-3-1 ou 4-3-3 habituel et qui a fait la force de son équipe lors de ses dernières sorties. Mais le sélectionneur s'est lamentablement raté, que ce soit contre l'Ouzbékistan ou la Bosnie. Cette nouvelle expérience n'a pas donné l'effet escompté. Face à la Bosnie, les Lions n'ont pas réussi à s'adapter à ce nouveau système de jeu qui demande beaucoup de travail. Trop de couacs ont été notés. Ils ont tâtonné et parfois flotté défensivement et pêché dans la transition. Dans l'animation également, Sadio Mané, d'habitude très percutant, n'a pas été très à son aise. Les protégés d'Aliou Cissé, qui ne jouent pas tous les week-ends ensemble, n'ont pas eu assez le temps nécessaire pour s'imprégner de ce nouveau schéma tactique fortement décrié. Et ces deux matchs ont permis de mesurer le manque de caractère de l'équipe. Collectivement, elle n'a véritablement pas réussi à maîtriser ses sujets. Les automatismes n'ont pas été bien en place. Aliou Cissé a du pain sur la planche.

Identité offensive à améliorer

Pour ces deux rencontres, Aliou Cissé a convoqué neuf attaquants. Il a essayé Sadio Mané, Moussa Sow, Mame Biram Diouf, Moussa Konaté, Santy Ngom, Diafra Sakho, Ismaïla Sarr. Mais posséder une armada offensive ne signifie pas mettre beaucoup de buts. Les matchs contre Ouzbeks et Bosniens l'ont bien démontré. L'efficacité offensive a beaucoup manqué à nos attaquants.

Un seul but, signé Moussa Konaté, a été inscrit lors de ces deux sorties des Lions. Le facteur réussite, on ne le rappellera jamais assez, est très déterminant en football, mais les joueurs de Cissé n'ont pas su trouver les solutions, malgré les occasions qu'ils se sont créées. Souvent imprécis face au but adverse, ils ont assez souvent mal géré les situations de contre-attaque.

Quand bien même la transition entre le milieu et l'attaque a souvent fait défaut, Moussa Sow et Mame Biram Diouf ont bien essayé sans succès d'y mettre du sien pour faire parler la poudre.

Mais il ne faut pas s'en prendre uniquement aux attaquants. C'est toute l'équipe qui a été grippée. A ce rythme, les choses risquent vraiment de se compliquer. Car dans une compétition aussi prestigieuse que la Coupe du monde, une équipe a besoin de ses buteurs au top. La ligne offensive sera donc le secteur qu'Aliou Cissé devra impérativement réactiver. Aux attaquants donc de travailler davantage pour gagner en efficacité et faire la différence en marquant plus de buts.

La prochaine sortie des Lions est prévue le 31 mai contre le Luxembourg (84e équipe mondiale) au Luxembourg. L'équipe disputera ensuite un autre match le 8 juin, à Zagreb, contre la Croatie (15e équipe mondiale), un habitué du mondial qui partage sa poule avec le Brésil, la Suisse et le Costa Rica. Une autre rencontre est également prévue le 12 juin. D'ici là, l'équipe a tout intérêt à trouver le meilleur équilibre possible, à avoir un meilleur fond de jeu, une bonne maitrise collective assortie d'une animation défensive et offensive avant de démarrer son mondial le 19 juin contre la Pologne.