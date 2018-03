Rwanda: Arrestations parmi les réfugiés burundais de Kamanyola

Et les autorités rwandaises n'en sont pas restées là. Elles sont revenues à la charge mercredi dans le site de Gashora, en compagnie du HCR, toujours selon toujours les réfugiés, en tentant de les enregistrer biométriquement et de vacciner tous les petits enfants. Mais les réfugiés s'y sont opposés, comme à leur habitude, en mettant en avant leurs convictions religieuses, qui leur interdiraient de telles pratiques.

Cinq d'entre eux étaient du site de Nyarushishi dans le sud-ouest du Rwanda, trois autres du site de Nyanza dans le centre et les trois derniers de Gashora dans le district de Bugesera dans l'est du pays.

Lundi matin 26 mars, des voitures de la police rwandaise sont allées chercher les représentants des réfugiés dans les trois sites de transit où on les a éparpillés depuis deux semaines. « On nous a dit qu'on allait discuter avec la ministre » en charge des Réfugiés, Jeanne d'Arc Debonheur, selon leurs témoignages.

Les autorités n'ont pas réussi à convaincre ce groupe qui se réclame de la prophétesse Zebiya d'accepter un enregistrement biométrique ou la vaccination, obligatoire dans ce pays, pour leurs enfants. Après avoir tenté de les persuader par le dialogue et les discussions, le Rwanda semble avoir opté pour une stratégie plus contraignante depuis le début de cette semaine.

Copyright © 2018 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.