Ile Maurice: Stations de traitement d'eau - Après une question au Parlement, Collendavelloo s'en prend à Jahangeer

Lors de son discours lors du lancement officiel des travaux de la Central Water Authority (CWA) à Rose-Hill, le n° 2 du gouvernement a renchéri : «Mardi au Parlement, une question a été posée sur les stations de traitement d'eau et les raisons derrière l'octroi d'un contrat à un opérateur en particulier, plutôt qu'à un autre». D'ajouter, dans la foulée, qu'il a «sorti le jugement du tribunal qui démontre que les machines de l'opérateur non sélectionné ne produiraient pas d'eau propre».

Le Deputy Prime Minister (DPM) et ministre de l'Énergie et des Services publics n'a visiblement pas apprécié la question de Bashir Jahangeer sur la firme retenue pour opérer les stations de traitement mobiles. C'était lors de la reprise parlementaire, le mardi 27 mars. Si bien que ce mercredi 28 mars, lors d'une cérémonie officielle, Ivan Collendavelloo a choisi de revenir sur ce différend.

