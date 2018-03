Afrique de l'Ouest: Séance de travail sur l'accélération des programmes et projets du G-5 Sahel

La rencontre s'est déroulée en présence du conseiller chargé de la communication au ministère de l'économie et des finances, M. Ahmed Ould Mohamedou et du directeur général des investissements publics et de la coopération économique au même ministère, M. Abbas Sylla.

Au cours de la réunion, des discussions ont eu lieu sur les moyens d'activer et d'accélérer la mise en œuvre des programmes et projets qui seront lancés par les cinq pays du Sahel dans la région, en particulier dans notre pays.

Le ministre de l'économie et des finances, M. Mokhtar Ould Djay, a tenu une séance de travail dans la salle des réunions du ministère avec un comité mixte composé de représentants de l'ambassade de France à Nouakchott, de l'agence française de développement, du G-5 Sahel, de la Banque mondiale, des nations unies et de la Banque africaine de développement.

Copyright © 2018 Agence Nouakchott d'Information. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.