Burkina Faso: Réseaux sociaux - @PoliceNatBF, le compte twitter de la police

La Police nationale a un nouveau «bébé» sur les réseaux sociaux. Il s'agit de son compte twitter : @Police NatBF. Il a été lancé, le mercredi 28 mars 2018 à Ouagadougou.

Après son site web et sa page facebook, la Police nationale burkinabè renforce sa présence communicationnelle sur les réseaux sociaux, avec son compte Twitter. «Police Nationale BurkinaFaso» ou «@PoliceNatBF», est le nom de ce nouveau bébé. Il a été présenté à la presse, le mercredi 28 mars 2018 dans la matinée dans l'enceinte de l'institution à Ouagadougou. «#Bienvenue sur le compte Twitter de la Police nationale, notre vision, vous servir», a été ce premier tweet donné par l'officier de police, Mafiné Coulibaly de la division de la communication et des relations publiques de la police nationale, à 9h22mn. Un tweet qui a marqué également le lancement du compte et a enregistré un «j'aime», quatre minutes après.

L'officier de police, Maxime Sépiou, de la division de l'informatique, a indiqué que twitter est un réseau social au même titre que facebook qui permet de suivre les actualités d'une personne ou d'une entreprise. Pour lui, il enregistre des millions d'abonnés. A ce titre, il constitue un canal de communication très important pour la police nationale. La police qui se veut une institution moderne a décidé de saisir cette opportunité pour atteindre un large public.

Ainsi, pour suivre l'actualité du compte de la police nationale, il faut d'abord, disposer d'un compte twitter. Une fois sur Twitter, il faut l'interface du compte de police nationale Burkina Faso ou @PoliceNatBF. L'officier Da a précisé que pour faciliter les recherches sur le compte twitter de a police nationale, l'information est catégorisée en ces termes #Burkina, #Ouadougou, #Bobo-dioulasso, #Securitéroutière, #Policejudiciare, #Cybercriminalité, #NosTalents, #Avisderecherche, #Alerte, #Lwilli, #AsPolice etc. Dans ces rubriques, la police nationale mettra à la disposition des abonnés twitter, des messages informatifs, sur ses activités, ses acquis sur le terrain pour rassurer les populations de sa présence à ses côtés.

C'est pourquoi, la chef de la division de la communication et des relations publiques de la police nationale, la commissaire principale de police, Minata Konaté, a demandé aux populations d'adopter leur nouvel outil de communication. «C'est une innovation pour accroître sa communication numérique et renforcer le lien Police-nation», a ajouté Mme Konaté. «Je puis vous rassurer que dans l'organisation de la communication institutionnelle, les informations sont analysées avant leur publication», a-t-elle dit. Concernant la sécurisation des informations, le chef de la division technique anti-cybercriminelle, le commissaire de police, Arouna Ouattara, a relevé que pour leur institution, des dispositifs sécuritaires sont pris en compte. «Nos pages facebook, site web et compte twitter sont sécurisés», a-t-il confié.