Burkina Faso: Lucia ou le bout du tunnel - Un nouveau roman dans l'espace littéraire

Dans le cadre du volet littéraire de la SNC, Angélique Marie Laurentine Kankyono/ Ky a présenté son roman intitulé «Lucia ou le Bout du tunnel », le mardi 27 mars 2018 à la salle de conférence de la Chambre de commerce de Bobo-Dioulasso.

La Chambre de commerce, d'industrie et d'artisanat de Bobo-Dioulasso accueille cette année les activités littéraires de la Semaine nationale de la culture (SNC). C'est dans ce cadre que Angélique Marie Laurentine Kankyono/Ky a présenté à la presse et aux lecteurs son nouveau roman intitulé: «Lucia ou le Bout du tunnel». Il est le récit d'une histoire de rencontre, au départ fortuite entre la «folle» Lucia et la douce et tendre Mme Zaga Henriette, épouse de l'homme d'affaires, Zaga Jean, PDG d'une société.

Lucia qui vit à l'étranger est de retour au pays et apprend les déboires sentimentaux de Mme Zaga Henriette. Elle en devient chagrinée et choquée. Alors, la «folle» va mettre tout en œuvre pour sortir celle qui, pourtant, était sa rivale, de cette mauvaise posture. Pour le président de la Société des auteurs, des gens de l'écrit et des savoirs (SAGES), Boubacar Dao, «Lucia ou le Bout du tunnel» est une œuvre simple et facile à lire.

Car elle est épargnée du pédantisme exagéré et des constructions syntaxiques simples. Le roman est écrit avec passion, émotion et pudeur. «Lucia ou le Bout du tunnel» est le fruit d'une romancière dont les engagements ont permis de surmonter les écueils de l'édition au Burkina Faso. La présentation a été faite en présence des élèves, étudiants et d'autres mordus de la littérature africaine.

Ainsi, l'étudiante en Master de littérature de l'Université Joseph-Ki-Zerbo Ouaga 1, Agathe Dofiniwani, a salué le travail de la romancière. «Nous n'avons pas assez d'écrivaines au Burkina Faso. Alors il faut louer son mérite», a-t-elle conclu. Angélique Marie Laurentine Kankyono /Ky est professeur d'anglais des lycées et collèges. Elle est à sa quatrième œuvre littéraire.