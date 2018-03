Burkina Faso: African Women Leaders Tour - "La pédale de l'Espoir", une pépinière du cyclisme féminin

L'association African women leaders (AWL) a organisé, le samedi 24 mars 2018 à Ouagadougou, la 3e édition de sa course cycliste féminine. Baptisée cette année, «Pédale de l'espoir», elle a mis en compétition une quarantaine de jeunes filles venues des établissements scolaires de Ouagadougou.

La tradition a été respectée par l'association African women leaders (AWL). Elle a encore organisé sa traditionnelle course cycliste féminine le samedi 24 mars 2018 à Ouagadougou. La présente édition, 3e du genre, a compté sur la ligne de départ, une quarantaine de jeunes filles (14 à 17ans) issues des établissements scolaires de la ville de Ouagadougou. Elles se sont mesurées sur une distance totale de 10 km, à savoir 5 tours d'un circuit fermé de 2 km sur l'Avenue du Conseil de l'Entente au quartier Gounghin sous la supervision de techniciens de la Fédération burkinabé de cyclisme (FBC). Marthe Kabré élève en classe de 4e, a été la première à franchir en solitaire la ligne d'arrivée avec un temps de 22 mn 24 s. Dès l'entame de la course, elle avait clairement affiché ses ambitions, creusant progressivement un écart entre elle et le reste du peloton. Cela malgré les multiples attaques lancées par ses adversaires. Preuve que la championne de cette 3e «Pédale de l'espoir» avait de l'énergie dans les jambes. Elle a reçu en plus du vélo neuf, une enveloppe de 25 000 F CFA, un contrat d'assurance Cauris d'or UAB crédité de 15 000 F CFA, un kit scolaire à la rentrée 2018-2019, une attestation, des gadgets et un an de coaching en leadership féminin. Asmao Zongo de l'arrondissement n° 9 arrivée 2e, a reçu un vélo, une enveloppe de 15000F CFA, un contrat d'assurance cauris d'or UAB de 12500F CFA, une attestation et des gadgets. Les récompenses se sont étendues jusqu'aux 10 meilleures coureuses.

Selon la Coordonnatrice d'African women leaders, Hermann Coulibaly, la course a pour objectif de magnifier la combativité de la femme et en même temps de l'interpeller sur son rôle dans la société à l'occasion de la Journée internationale de la femme. Elle a indiqué que cette année la compétition a enregistré une innovation. «Les participantes des précédentes éditions d'«AWL tours» venaient des associations féminines de Ouagadougou. Rebaptisée cette année «Pédale de l'espoir» elle a mis en compétition, des jeunes filles scolaires avec pour ambition de constituer une pépinière pour le cyclisme féminin au Burkina Faso», a expliqué Mme Coulibaly.

A terme, a-t-elle poursuivi, les lauréats qui vont bénéficier de l'accompagnement d'AWL dans leur cursus scolaire seront des valeurs sûres pour la relève du leadership africain féminin. Avant la course des filles, une trentaine de femmes ont couru en levée de rideaux sur une distance de 4 kilomètres. Elles ont toutes reçu des prix d'encouragement composés de sommes d'argent et des gadgets.

L'activité s'est achevé par la remise de certificat de reconnaissance au parrain, le député maire de l'arrondissement n°9 de Ouagadougou, Albert Bamogo ainsi qu'aux sponsors et autres partenaires qui ont associé leurs images à l'événement.