Burkina Faso: SNC 2018 - Des acteurs du monde de la culture récompensés

Onze acteurs de la culture ont été décorés, le mercredi 28 mars 2018 à Bobo-Dioulasso, à l'occasion de la 19e Semaine nationale de la culture (SNC). C'était en présence du Grand chancelier des Ordres burkinabè, le colonel Roch André Compaoré.

Comme à toutes les éditions de la Semaine nationale de la culture (SNC), l'Etat a reconnu les efforts des acteurs du monde de la culture qui se sont distingués par leur abnégation au travail. Ainsi, après une trentaine d'années d'efforts dans la littérature, Prospère Tiendrébeogo a reçu des mains du Grand chancelier des Ordres burkinabè, le colonel Roch André Compaoré, sa distinction d'Officier du mérite des arts, des lettres et de la communication avec agrafe art graphique et plastique, le mercredi 28 mars 2018. Une reconnaissance que le récipiendaire a pris avec humilité et joie. «Je rends grâce au Seigneur pour les 31 ans de service qui m'ont valu la reconnaissance de la nation aujourd'hui.

Ce sont des sentiments d'humilité et de joie qui m'animent», s'est-il réjoui. Dix autres hommes et femmes des arts, des lettres, du cinéma, de la musique et de la danse ont vu aussi leur travail couronné à cette Semaine nationale de la culture, Bobo 2018. Au total, ce sont dix personnes qui ont été élevées au rang de Chevalier et une a été faite Officier du mérite des arts, des lettres et de la communication. «Cela fait 23 ans que je travaille dans la valorisation de l'art et de la culture. Et aujourd'hui si l'Etat reconnaît ces efforts, je ne peux qu'être animée des sentiments de joie. Les mots me manquent d'ailleurs pour exprimer cette joie et la reconnaissance envers les plus hautes autorités du pays», s'est exclamée Mariam Doumbia.

Content d'être décoré aussi, l'homme de culture, Adama Coulibaly a estimé que ses efforts devaient être couronnés bien avant 2018. «Je suis au service de la nation depuis 1989 et c'est seulement aujourd'hui que l'Etat reconnaît mes efforts après 30 ans de sacrifice. Mais comme on le dit, mieux vaut tard que jamais. Je prends donc ce geste avec joie. Pour ce faire, je remercie les autorités qui ont bien voulu reconnaître mes mérites», a-t-il indiqué.

Il était de bon ton, selon le secrétaire général du ministère de la Culture, des Arts et du Tourisme, Jean-Paul Koudougou, que l'Etat reconnaisse ses efforts rendus à la nation. «Ce sont des acteurs qui œuvrent depuis des années pour le développement de la culture. Il était indiqué que l'Etat reconnaisse ces mérites par ces distinctions honorifiques. C'est une manière de leur montrer toute la gratitude du pays pour le développement du secteur culturel et touristique», a-t-il conclu.