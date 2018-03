Burkina Faso: Énième indécision de la Chambre de Paris

Ses principaux responsables sont à la barre depuis plus d'un mois pour répondre du «plus bête coup d'Etat du monde» qu'ils ont muri et exécuté le 16 septembre 2015. Bien avant eux, l'indéboulonnable Blaise Compaoré avait quitté précipitamment en plein midi du 31 octobre 2014 le ‘'pays des Hommes intègres" qu'il avait dirigé d'une main de fer pendant près de trois décennies, pour se réfugier en Côte d'Ivoire. Même si ceux que l'on soupçonne d'avoir commandité le meurtre odieux de Sapouy courent toujours, ils n'échapperont pas à la justice divine. Nul besoin de se décourager. La France n'est-elle pas le pays des droits de l'homme ? Thomas Sankara ne nous avait-il pas enseigné que : «Là où s'abat le découragement, s'élève la victoire des persévérants ?»

Cependant, cela constituera sans nul doute une victoire d'étape très importante pour de nombreux Burkinabè qui veulent bouter hors de leur pays, l'injustice. Mais pas seulement, si l'extradition venait à être actée, elle améliorera la perception de nombre d'Africains sur les rapports entre la France et ses ex-colonies. Cette énième indécision de la Chambre de contrôle de Paris donne raison à ceux qui pensent que ce dossier est plutôt diplomatique que judiciaire. Qu'à cela ne tienne, il n'y a pas lieu de désespérer. Loin s'en faut. Cette inculpation est déjà en soi une victoire pour tous les Burkinabè épris de justice. Il n'y a pas très longtemps, personne ne pouvait parier que «ces hommes forts», recherchés activement, seraient inquiétés un jour. Aujourd'hui, ils ont le sommeil troublé. Hantés par les fantômes des hommes décédés dont ils sont accusés, ils rodent autour du Burkina, s'orientent parfois même par boussole avant tout déplacement. On se rappelle également que le Régiment de sécurité présidentielle, redouté autrefois par tous, relève aujourd'hui du passé.

