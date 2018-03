Burkina Faso: 19e SNC - Zakaria Ouédraogo, artiste-peintre environnementaliste

Une trentaine d'artistes-plasticiens prennent part au Grand prix national des arts et des lettres (GPNAL). Parmi eux figure le peintre Zakaria Ouédraogo, un défenseur de l'environnement.

«Culture et environnement » est le thème abordé par l'artiste-peintre, Zakaria Ouédraogo dit OZA, dans son œuvre en compétition pour le Grand prix national des arts et des lettres (GPNAL), catégorie Arts plastiques. Peintre depuis 1999, OZA rend hommage à l'environnement qui fournit aux artistes des plantes (arbres et herbes) qu'ils utilisent pour créer leurs œuvres. Selon lui, il faut une vraie synergie entre la culture et l'environnement pour porter très haut la culture burkinabè. «Il faudra aussi accompagner l'environnement à ce qu'il soit durable afin qu'il fournisse son potentiel pour la création de nos œuvres», ajoute-t-il. Sa toile exprime la joie de vivre des hommes en symbiose avec l'environnement, poursuit-il.

L'œuvre présentée est l'association de trois éléments de la nature. Le châssis de sa peinture est issu d'un arbre communément appelé teck, utilisé dans les œuvres artistiques, dans la confection des meubles et pour la combustion. Le fond est un assemblage d'herbes et de quelques feuilles de bambusa vulagris dont les feuilles sont très efficaces pour la médecine et peuvent être utilisées également pour la réalisation des toits et des hangars. L'herbe utilisée est anthropogon et sert aussi à fabriquer la toiture des maisons, des hangars et de protection dans les familles.