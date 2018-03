Burkina Faso: Communauté nigériane de Bobo-Dioulasso - Un modèle de sauvegarde des valeurs culturelles

La communauté nigériane résidant à Bobo-Dioulasso est présente au Village des communautés et à la galerie de la gastronomie africaine. En plus de l'animation culturelle, les Nigérians tiennent un stand où sont dévoilés les articles identitaires de leurs communautés. Zoom sur cette diaspora bien intégrée à Sya.

Très ancrée à Bobo-Dioulasso, la communauté nigériane a toujours marqué sa présence au Village des communautés de la SNC. Cette année encore, elle marque son territoire à travers un stand bien achalandé. Ainsi, le visiteur ne se pose pas de question à la vue de cet espace et de ses occupants. En effet, le vert et blanc, les couleurs nationales du Nigeria servent de décor. A l'intérieur, le stand laisse découvrir des échantillons du riche patrimoine culturel et artistique du Nigeria, allant des pagnes tissés, des tenues de la cour royale, des couronnes, en passant par les bracelets et les sacs. Les foulards et chapeaux ne sont pas en reste. Pour être plus illustratifs, les occupants du stand arborent avec fière allure des tenues traditionnelles. Juste en face de ce stand se dresse une bâche sous laquelle a pris place la troupe d'animation de la communauté.

Dans la cité de Sya réside plus d'un millier de Nigérians composés d'Ibo, de Haoussa et de Yorouba. Ceux-ci exercent essentiellement dans le commerce, les affaires et le secteur informel. Et selon les témoignages recueillis auprès d'eux, les rapports avec les Burkinabè sont au beau fixe : «Nous vivons au Burkina comme au Nigeria. C'est un pays que nous aimons bien, voilà pourquoi le nombre de Nigérians accroît».

A cela, il faut ajouter les liens matrimoniaux entre Nigérians et Burkinabè, source de brassage et d'intégration. De leur côté, les Burkinabè trouvent les Nigérians sympathiques et alertes dans les affaires. «Si l'on a besoin de n'importe quelle marchandise, il suffit de les contacter et on l'aura à moindre coût», confie Sita Sanou, une commerçante. Malgré l'éloignement avec leur patrie et le contexte d'acculturation, les Nigérians ont su sauvegarder leurs valeurs culturelles. «Nos enfants parlent notre langue», confie l'un d'entre eux. Omigigi Elisa, le président de la communauté nigériane va plus loin : «Chez nous, l'enfant s'agenouille pour saluer ses parents.

Nous portons nos vêtements lors des cérémonies culturelles et les journées qui nous sont dédiées. Le mariage coutumier reste d'actualité tout comme le chant et la danse». Autant de valeurs qui font dire que la communauté reste un exemple de sauvegarde de leur patrimoine.