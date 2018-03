Cote d'Ivoire: Réparation navale - La CARENA renforce sa capacité opérationnelle par un investissement de 5 milliards de FCFA

Le dock flottant est une structure flottante, un outil indispensable dans un chantier naval qui permet de sortir les navires de l'eau par le principe d'Archimède.

La Compagnie abidjanaise de réparation navale et de maintenance industrielle (Carena) a procédé, ce mercredi 28 mars 2018, à Abidjan, à l'inauguration d'un 3ème dock qu'elle vient d'acquérir.

Le nouvel équipement qui a une dimension de 175 mètres de long et de 26 mètres de large vient renforcer l'espace d'accueil de la Carena en ce qui concerne de grands navires. Avec cet investissement de 5 milliards de Francs CFA, la compagnie augmente ainsi sa capacité de 40% et elle pourra accueillir simultanément 15 à 20 navires. Toute chose qui confirme son positionnement de plus grand chantier naval d'Afrique de l'ouest. « Pour les clients armateurs de la Carena, qui opèrent principalement dans le Golfe de Guinée, dans les activités offshores, les activités de pêche et le transport maritime, il est impossible d'imaginer exploiter leurs navires sans avoir recours à un chantier de réparation navale de qualité, proche et disponible », a expliqué Arnaud Feger, directeur général de Carena pour justifier cet investissement.

Poursuivant, il a souligné que le dock flottant est une structure flottante qui permet de sortir les navires de l'eau par le principe d'Archimède. Et d'ajouter que cet outil est indispensable dans un chantier naval. « Ce nouveau dock va nous permettre de développer nos activités. Ce développement va entrainer nécessairement la création d'emplois directs à la Carena », a relevé le Dg de Carena. A l'en croire donc cela va permettre de renforcer également l'effectif de la Carena composé de plus de 240 collaborateurs et 1000 sous-traitants.

Dans sa lancée pour une plus grande modernisation de ses équipements, la Carena dispose, entre autres, de deux nouvelles grues à tour, une nouvelle grue flottante, une cabine de sablage, une station de rééquilibrage de turbo.

Notons que la Compagnie abidjanaise de réparation navale et de maintenance industrielle est une filiale du groupe Bolloré et groupe Sofia.