Mauritanie: Série de formations pour l'application du document national sur la migration et les migrants

Le wali mouçaid, M. Mohamed Lemine Ould Tettah a précisé que les participants à cette session ont suivi, deux jours durant, des conférences et exposés qui ont abordé différents thèmes dont la stratégie nationale de gestion de la migration ; les droits des travailleurs migrants ; la migration légale et son cadre institutionnel ; la loi portant sur la lutte contre la contrebande, sujets qui ont été suivis de discussions animées.

Cette session s'inscrit dans le cadre d'une série formations conduites dans les wilaya du pays pour la mise en œuvre du document national sur la migration et les migrants de la Mauritanie et ce, dans la perspective d'une politique de développement global vis-à-vis de la migration conformément aux dispositions des conventions internationales signées par notre pays avec les organisations internationales y compris avec l'Organisation Internationale pour la Migration (OIM) et le Bureau International du Travail (OIT).

La wilaya de Nouakchott Sud a abrité mardi une session de formation au profit des autorités administratives et municipales de la wilaya organisée par le projet d'appui à la stratégie nationale sur la migration et les droits des migrants.

Copyright © 2018 Agence Nouakchott d'Information. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.