Cote d'Ivoire: "Paquinou" à Didiévi - L'épouse du Premier ministre attendue à Konansuikro

La célébration de « Paquinou » à Konansuikro, village de la sous-préfecture de Molonoublé, situé à une trentaine de kilomètres de Didiévi, chef-lieu du département, sera marquée cette année par deux évènements majeurs.

Il s'agit des inaugurations du château d'eau et du centre de santé dudit village, le dimanche 1er avril 2018, jour de la Pâques. Et cela, en présence de la marraine, Mme Assétou Gon Coulibaly, épouse du Premier ministre, Amadou Gon Coulibaly. Elle aura à ses côtés Ahoussou Kouadio Jeannot, ministre d'Etat auprès du Président de la République chargé du dialogue politique et des relations avec les institutions, par ailleurs, fils de la région.

A cette occasion, la Mutuelle pour le développement économique et social de Konansuikro (Mudesko) a décidé de battre le rappel de tous les fils et filles non seulement de Konansuikro mais aussi de Sakri, Kouadiokro et Golikromolonou. « Ce château d'eau et le centre de santé vont servir ces quatre villages à la fois », a tenu à préciser Pr Émile Brou Koffi, enseignant-chercheur à l'Université Alassane Ouattara, par ailleurs, président de la Mudesko.

Pour lui, la mobilisation exceptionnelle qu'il appelle de tous ses vœux, n'a qu'un seul but. « L'épouse du Premier ministre a décidé de nous honorer en se déplaçant dans notre village pour vivre "Paquinou" avec nous. Pour lui rendre l'ascenseur, c'est de lui rendre un vibrant et solennel hommage à travers un accueil chaleureux », a-t-il souhaité.

Aussi, il reste convaincu que la présence de l'épouse du Premier ministre sera une occasion rêvée pour la population de porter à sa connaissance d'autres doléances du village qu'elle saura transmettre à son époux.

Concernant les festivités, elles débuteront le samedi 31 mars par une série de manifestations. A savoir, un tournoi de maracana masculin et féminin, un concours culinaire, une élection Awoulaba. C'est par un bal poussière que la première journée prendra fin. Outre les inaugurations du château d'eau et du centre de santé, la 2e journée (dimanche 1er avril) sera consacrée à la récompense de tous les vainqueurs de ces différentes compétitions et concours.

Un bal poussière, cette fois avec prestations d'artistes de renom, mettra fin à la célébration de « Paquinou » à Konansuikro.