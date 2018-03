L'ancien maire de Dakar a été inhumé, hier, à Yoff Mbélélane, après la levée du corps à l'Hôpital principal, en présence d'une foule nombreuse. Le Premier ministre qui transmettait les condoléances du Chef de l'État, a déclaré que Macky Sall lui a dit que « c'est un homme qui incarnait la République ».

Le président de l'Assemblée nationale, Moustapha Niasse, le Premier ministre, Mahammed Boun Abdallah Dionne, représentant le Chef de l'État, de nombreux ministres et anciens dignitaires, chefs religieux et coutumiers, ont assisté au dernier hommage rendu au grand commis de l'État.

C'est à 10 heures 09 minutes que le cercueil a été déposé devant l'assistance porté par un détachement du bataillon hors rang de l'armée sénégalaise. La sonnerie aux morts retentit pour l'hommage à la Nation à un haut gradé de la Gendarmerie et ancien magistrat. Ils étaient tous là, les officiers généraux, officiers supérieurs de l'Armée, de la Gendarmerie, son corps d'origine, les anciens magistrats, hauts fonctionnaires, parlementaires, anciens ministres, le grand Serigne de Dakar, Abdoulaye Makhtar Diop, l'imam ratib, Pape Alioune Moussa Samb, de simples citoyens, tous pour rendre un dernier hommage à celui qui a servi plus de 60 années le pays.

Au nom du Président de la République, Macky Sall, en mission à Kigali, il revenait au Premier ministre, Mahammed Boun Abdallah Dionne, de rendre un vibrant hommage à celui que le Chef de l'État a qualifié «d'homme d'État qui incarnait la République». «Nous rendons hommage, aujourd'hui, à l'un des grands éminents serviteurs de la Nation, d'où la présence du gouvernement, de l'Assemblée nationale, du Conseil économique, social et environnemental, de la Justice et des Forces armées », a dit le Premier ministre. Il a révélé : «lorsque nous avons appris la triste nouvelle, en pleine réunion avec les syndicats de la santé, le Président de la République nous a dit que s'il avait à choisir quelqu'un qui incarnait l'État, ce serait le président Mamadou Diop».

Mahammed Boun Abdallah Dionne est revenu sur ses différents passages à la Gendarmerie, à la Justice, à l'Exécutif et au Législatif. Officier supérieur, a-t-il dit, il a incarné une certaine sagesse et une adhésion au concept Armée-Nation si cher au Président Senghor. Sur les qualités de l'ancien maire et ministre, le Premier ministre a cité le cas de l'actuel ministre Diène Farba Sarr, jeune étudiant revenu de France, 48 heures après, il l'avait rencontré devant son domicile à Fann pour lui dire qu'il voulait intégrer l'administration, alors que les deux hommes ne se connaissaient pas. Mamadou Diop, alors ministre de la Santé publique, le reçoit et créa séance tenante un poste budgétaire qui lui permit de devenir fonctionnaire et plus tard Directeur de l'administration générale et de l'équipement (Dage). Le représentant du Cese dans son oraison funèbre a souligné que le décès du conseiller Mamadou Diop a coïncidé avec la remise du rapport de la mandature 2013-2018 qu'il a coordonné minutieusement.

Au nom de la famille, Dame Médoune Guèye, beau-frère est revenu sur les grandes qualités du défunt avant de remercier le Chef de l'État et son Gouvernement. Pour sa part, le ministre de la Santé et de l'Action sociale, neveu du défunt, Abdoulaye Diouf Sarr, a remercié l'assistance et tous ceux qui se sont mobilisé depuis l'annonce de la nouvelle.

A la suite des messages, c'est Serigne Mbacké Thiaw Laye qui a prié pour le repos de l'âme de l'ancien maire de Dakar.