Sénégal: Economie basée sur la connaissance - Macky Sall et Paul Kagamé exposent leur vision

Le panel présidentiel a été le prétexte pour le président Macky Sall et son homologue Paul Kagamé d'exprimer leurs points de vue sur la manière de bâtir des économies fondées sur la connaissance.

«Poser les bases d'économies fondées sur la connaissance». C'est ainsi qu'est intitulé le livre blanc préparé par le Nef. Ce document a servi de prétexte au panel présidentiel co-animé par les Présidents Macky Sall et Paul Kagamé. Les deux chefs d'Etat sont revenus sur la manière dont ils s'y sont pris pour mettre, chacun en ce qui le concerne, l'enseignement des sciences et la promotion de l'innovation au cœur de leurs politiques publiques.

Pour le Président Sall, tout est parti du diagnostic établi à la suite de la Concertation sur l'avenir de l'enseignement supérieur de 2013. Les recommandations qui en sont issues ont permis de dégager onze directives présidentielles, lesquelles sont actuellement appliquées. Depuis, a-t-il souligné, la carte universitaire s'est élargie avec la construction en cours de deux nouvelles universités qui vont s'ajouter aux cinq existantes. La création d'Instituts supérieurs d'enseignement professionnel (Isep), la diversification de l'offre de formation et les différentes réformes, relatives notamment à l'ouverture de l'université au monde professionnel, aux titres et aux grades, sont également le fruit de cette concertation. Si toutes ces actions ont un écosystème favorable, il reste que la question du financement est une préoccupation majeure, a indiqué le chef de l'Etat.

Néanmoins, a-t-il relevé, malgré des moyens limités, le gouvernement a fait l'effort d'investir, sur cinq ans, plus de 830 millions de dollars dans le secteur de l'enseignement supérieur, dont les 42,5 % viennent des ressources publiques et le reste des partenaires comme la Banque mondiale, l'Afd... «L'effort financier fourni en cinq ans fait deux fois et demie tout ce qui a été consenti dans ce secteur depuis 52 ans. Depuis 2012, nous avons multiplié de 2,5% les investissements sur les infrastructures, les équipements en faveur de l'enseignement supérieur», a-t-il précisé. Le Partenariat public-privé est aussi une voie à explorer pour le financement de l'enseignement supérieur, a pensé Macky Sall.

Selon lui, les transformations en cours dans le domaine de l'enseignement supérieur sénégalais ont été rendues possibles grâce à un statut révisé, une volonté politique affirmée et une prise de conscience du rôle que doit jouer la jeunesse pour le développement de l'Afrique. Dans cet ordre d'idées, le président a estimé que l'Afrique n'a pas de complexe à se faire et doit s'inspirer de pays comme le Japon, la Chine et la Corée qui ont cru en la force de transformation de la science.

Promotion de la scolarisation des filles

Plus près de nous, le Rwanda est l'exemple parfait qu'on peut partir de rien pour créer un écosystème dynamique. Paul Kagamé a parié sur l'innovation au début des années 2000, son pays commence à en récolter les fruits. Selon le président rwandais, au lendemain du génocide, il a donné priorité à la sécurité et à l'éducation. Ce dernier secteur, a-t-il indiqué, est la colonne vertébrale de toutes les actions qu'il pose. «Il nous fallait tout reconstruire aux lendemains de ces évènements douloureux, car tout était à terre. Tout le monde devait participer à l'effort de reconstruction du pays. Par la formation, nous avons donné l'opportunité à tout le monde d'y contribuer. Quand nous avons pris cette option, beaucoup de gens pensaient qu'on n'y arriverait pas. L'histoire nous a donné raison», a-t-il expliqué.

Pour y arriver, le gouvernement rwandais a fait la promotion de la scolarisation des filles et veillé à une utilisation équilibrée des ressources du pays. «Nous avons mis l'accent sur nos priorités tout en veillant à ne pas être submergé par nos défis. Nous avons eu aussi beaucoup de chance. En effet, des jeunes sont allés se former ailleurs et 80 % d'entre eux sont revenus après leurs études pour mettre leur expertise au service de leur pays. Nous avons tracé notre chemin et nous allons continuer à le parcourir. Je ne peux pas être Mark Zuckerberg, mais je vais essayer d'accompagner les autres à devenir des Mark Zuckerberg. Bref, nous sommes heureux de voir le Rwanda renaître de ses cendres», a ajouté le président Kagamé.

Le panel présidentiel a été clôturé par la remise des trophées aux lauréats du Nef 2018 parmi lesquels figure le Sénégalais Sidy Ndao, expert en éducation de la science et de la technologie, mais qui n'a pas fait le déplacement à Kigali.