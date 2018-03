La Commission Electorale Indé- pendante (CEI) porte à la connaissance de la Communauté nationale et de la communauté internationale, qu'au terme de la période de contentieux électoral prescrite par la loi, le Conseil constitutionnel n'a enregistré aucune requête aux fins de contestation des résultats officiels des Sénatoriales du 24 mars 2018, proclamés par la CEI au soir de la tenue du scrutin.

Elle voudrait donc rappeler que les résultats définitifs globaux du scrutin se présentent comme suit: - nombre d'inscrits: 7010 - nombre de votants: 6140 - bulletins nuls: 215 - suffrages exprimés: 5 955 - taux de participation : 87,59 % ONT OBTENU : l Listes Rassemblement des Houphouëtistes pour la Démocratie et la Paix (RHDP) : 4 663 voix, soit 78,30 % des suffrages exprimés. Nombre d'élus : 50 soit 75,76% des sièges électifs du Senat, dont 7 femmes et 43 hommes l Listes indépendantes: 1 292 voix, soit 21,70% des suffrages exprimés. Nombre d'élus : 16 soit 24,24 % des sièges électifs du Sénat, dont 1 femme et 15 hommes.

La Commission Electorale réitère ses vifs remerciements à l'ensemble des candidats et des électeurs ayant pris part à ce scrutin, pour l'esprit de convivialité et de fairplay dont chacun et chacune a fait preuve tout au long de la campagne électorale, du déroulement du vote et de la proclamation des résultats.

Elle adresse ses chaleureuses félicitations aux candidats élus et leur souhaite plein succès dans l'exercice de leur fonction au sein de la première chambre sénatoriale ivoirienne. Elle exprime, également, sa gratitude aux forces de police et de gendarmerie qui ont assuré, avec un grand professionnalisme, la sécurisation de tout le processus électoral.

Elle se félicite, enfin, du bon déroulement de cette élection sénatoriale et s'engage, à nouveau, à poursuivre, avec toute l'efficience et l'impartialité requises, sa mission de consolidation des acquis démocratiques avérés de notre pays.

Président de la CEI