Cote d'Ivoire: Financement de l'échangeur de Solibra et équipement de Frat mat - Le Japon fait un don de 1,2 milliard fcfa

La coopération ivoiro-japonaise se porte bien. En atteste la signature hier, à Abidjan, de deux accords de don entre la Côte d'Ivoire et le Japon, et paraphés par le ministre ivoirien de l'Economie et des finances, Adama Koné, et le conseiller de l'Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire du Japon en Côte d'Ivoire, le représentant résident de l'Agence Japonaise de Coopération Internationale (JICA), IImura Tsutomu.

Le premier don est relatif à l'étude du concept détaillé de la phase 2 du Projet de Construction de l'Echangeur d'Amitié Ivoiro-japonaise (carrefour Solibra) pour un montant de 940 millions FCFA. Et le second don est afférent au Projet pour l'Amélioration de l'Equipement pour le Procédé d'Impression et la Numérisation des Archives de la Société nouvelle de presse et d'édition de Côte d'Ivoire (Snpeci, éditrice de Frat mat) pour un montant de 305 millions FCFA.

Soit au total 1,245 milliard FCFA. En ce qui concerne le don lié à l'échangeur, Adama Koné a rappelé qu'en juillet 2015, le Japon a accordé à la Côte d'Ivoire, environ 27 milliards de FCFA pour la construction de l'Echangeur de l'Amitié Ivoiro-japonaise sur le boulevard Valery Giscard d'Estaing (VGE). C'est donc pour apporter davantage de fluidité à la circulation dans cette zone de la capitale, et à la demande du Gouvernement, que le Japon, a relevé le ministre, a accepté d'initier une seconde phase de ce projet en construisant une troisième voie sur l'échangeur dans le sens Marcory-Treichville. « Un second accord devra donc être signé pour le financement des travaux de construction », a-t-il pré- cisé.

Au chapitre du projet relatif au quotidien Fraternité Matin, le ministre a indiqué qu'il consistera d'une part, à doter cette société de matériels adaptés pour l'impression de grande masse et d'autre part, à numériser les archives conservées depuis des décennies dans des conditions souvent difficiles.

Pour sa part, le ministre des Infrastructures économiques, Dr Amedé Kouakou, a traduit sa reconnaissance au ministre Adama Koné pour les nombreux accords qui sont signés en vue de la réalisation des infrastructures pour l'atteinte de l'émergence à l'horizon 2020. Lors de sa prise de parole, IImura Tsutomu a souhaité que ces appuis apportent davantage de croissance économique à la Côte d'Ivoire et accélèrent l'amélioration du cadre de vie des populations ainsi que la promotion de l'amitié ivoiro-japonaise.