Pari largement réussi pour la Fondation Children of Africa. Elle recherchait, lors de son 7ème Diner de gala qui a eu lieu le vendredi 16 mars dernier au Palais des congrès du Sofitel hôtel Ivoire à Cocody, entre 1,5 et 2 milliards de FCFA pour la construction d'un groupe scolaire à Abobo.

Elle en a engrangé, au bout du compte, le double. « Nous avons récolté 4 milliards de FCFA », a révélé, hier, Mme Dominique Ouattara, Première Dame de Côte d'Ivoire et pré- sidente-fondatrice de Children of Africa, au cours d'un cocktail de remerciements qu'elle organisait, à son cabinet à Cocody, à l'attention de ses partenaires et des donateurs.

Selon elle, cette somme résulte de la billetterie ; des donations (virements notamment) ; et aussi de la vente aux enchères d'objets précieux, au cours de la soirée, qui a vu de nombreuses personnalités et célébrités. « Il nous reste environ trois milliards pour mener nos activités notamment les campagnes de vaccination, la tournée des bibliobus etc. », s'est réjoui Mme Dominique Ouattara.

Et si ce défi a été relevé, la Première Dame l'a reconnu, c'est grâce aux partenaires, donateurs et aux médias qui en ont fait un large écho. C'est pourquoi, elle a tenu à les remercier vivement pour son soutien. Aussi, Mme Dominique Ouattara a félicité l'ensemble de ses collaborateurs et tout le comité d'organisation qui ont travaillé d'arrache-pied pendant six mois, parfois de jours comme de nuits, pour ce gala soit un succès total.

Bien entendu, elle n'a pas oublié les artistes notamment George Momboye qui a présenté une fresque chorégraphique féérique ainsi que les chanteurs et musiciens Youssou N'dour, Coumba Gawlo, Salif Kéïta, Fally Ipupa, Patience Diabaté, Toumani et Sidiki Diabaté etc., qui ont proposé un spectacle fabuleux... sans demander de cachet. Cette cérémonie assez conviviale s'est achevée par une tombola qui a permis à chaque invité de repartir avec un cadeau surprise.