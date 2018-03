Congo-Brazzaville: Economie numérique - Le pays présente en Belgique ses opportunités d'investissements

Le ministre des Postes, des télécommunications et de l'économie numérique, Léon Juste Ibombo, a appelé, le 28 mars à Genval, les investisseurs à saisir les opportunités d'affaires dans ce secteur en pleine croissance et ouvert aux partenariats public-privé.

L'appel a été lancé lors d'un discours de présentation des opportunités d'investissements en République du Congo, pays à l'honneur de la cinquième édition du Forum économique B2B-ABBW Afrique-Europe qui s'achève le 29 mars à Genval, en Belgique.

« Le gouvernement du Congo a amplifié un modèle économique de développement économique de base sur l'ouverture des capitaux à travers des réformes structurelles conduisant à la conclusion des partenariats public-privé (PPP) », a annoncé le ministre Léon Juste Ibombo à la tribune du forum.

Saluant l'honneur fait à son pays, le ministre a estimé que ce forum est une occasion de former une communauté des affaires et créer une plate-forme d'échange avec des investisseurs dans le secteur des postes, des télécommunications et de l'économie numérique.

« Il nous appartient donc de donner la priorité à une diplomatie économique audacieuse, capable de mobiliser les énergies pour développer des partenariats, conquérir de nouvelles positions et intensifier les échanges extérieurs », a-t-il souligné.

Pour illustrer ces opportunités,Léon Juste Ibombo a évoqué la mise en place d'une stratégie nationale de développement de l'économie numérique, assortie d'un plan d'actions 2018-2022, répondant ainsi aux recommandations internationales. Une stratégie qui a pour objectif de faire du numérique un levier majeur pour la compétitivité des entreprises, l'attractivité du Congo en matière d'investissements directs et la diversification de l'économie, avec trois piliers : e-citoyen, e-gouvernement et e-business.

Une vingtaine de projets retenus dans le cadre de ce plan a été dévoilée. Ces projets, selon Léon Juste Ibombo, rentrent dans le cadre des partenariats public-privé pour la période 2018-2022. Il a cité la mise en place d'un incubateur et d'une technopole, d'un fonds de développement de l'économie numérique pour le financement des startups et des projets innovants. Le projet de l'alphabétisation numérique qui vise l'introduction du numérique dans les curricula de formation, du primaire au supérieur, a été également rappelé.

L'ouverture du capital de Congo Télécom évoquée au forum

Situant le Congo dans son programme d'implémentation du haut débit, Léon Juste Ibombo a informé l'auditoire de trois projets d'envergure, en l'occurrence le West Africa Câble System (Wacs) qui relie le Congo à l'international par le câble sous-marin, suivi du déploiement de 504 km de fibre optique terrestre entre Pointe-Noire-Mbinda frontière du Gabon, grâce au projet Central African Backbone cofinancé par la Banque mondiale. Enfin, le projet de couverture nationale en télécommunications avec plus de 3000 km de fibre optique déployée pour mailler l'ensemble du territoire en réseau très haut débit.

C'est dans ce contexte, selon le ministre, qu'intervient la réforme de l'opérateur historique Congo Télécom, « en lui donnant un nouveau statut qui lui permettra de relever le défi d'être le principal levier grâce auquel l'Etat pourra impulser et accompagner la modernisation du secteur et favoriser l'implémentation d'une véritable économie numérique ».

Mais des préalables liés à cette restructuration doivent être levés. Il s'agit d'un audit organisationnel, technique, financier et patrimonial. D'ores et déjà, souligne-t-il, l'obtention de la licence 4G par Congo Télécom, propriétaire des boucles métropolitaines en fibre optique, sera la conséquence de la migration de la technologie cellulaire actuelle CDMA vers la 4e et la 5e générations de la technologie mobile LTE4G avec un débit plus élevé.

« Voici une fois de plus une opportunité d'affaires axée sur l'ouverture du capital afin de rendre Congo Télécom fort et dynamique sur le marché national et international des télécommunications », a affirmé Léon Juste Ibombo.

« Le Congo c'est un environnement sécuritaire rassurant, c'est un environnement des affaires sécurisé avec un code des investissements des plus attractifs, une fiscalité adaptée et compétitive. C'est aussi des ressources naturelles disponibles, abondantes et de qualité, des infrastructures de communication et un réseau routier important et en constant développement », a rappelé le ministre.