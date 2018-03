Burkina Faso: Collège des conseillers du CSC - Toute la vérité sur la vie de l'institution

Le Collège des conseillers et l'administration du Conseil supérieur de la communication (CSC) a organisé le 28 mars 2018 une conférence de presse sur la vie du CSC. Des « informations bien précises » ont été données sur la vie de l'institution. L'adoption du projet de loi organique portant modification de la loi 015 a été aussi un sujet à l'ordre du jour.

Le 22 mars 2018, l'Assemblée nationale adoptait le projet de loi organique relatif à la modification de la loi 015-2013/AN du 14 mai 2013 portant attributions, composition, organisation et fonctionnement du Conseil supérieur de la communication (CSC). Les modifications portent sur les articles 4, 17, 40, 43 et 49 et introduisent un nouvel article 37. Intéressons-nous particulièrement à l'article nouvellement introduit. Les explications du député Joseph Sama de la Commission des affaires générales, institutionnelles et des droits humains (CAGIDH) montrent que celui-ci écarte dorénavant la référence au Conseil constitutionnel, déclaré « inconstitutionnel » dans l'ancienne loi. Il précise aussi que l'article 37.1 consacre le principe de la suspension des membres faisant l'objet de poursuites judiciaires et leur remplacement provisoire. Il faut rappeler que la modification de la loi 015 proposée par le gouvernement ferait suite à la crise qui ébranle le CSC, dont certains des premiers responsables sont à la MACO.

Depuis l'adoption de cette loi, les supputations vont bon train : pour d'aucuns, elle serait une chasse aux sorcières. Les allégations ont conduit le Collège des conseillers et l'administration du CSC à organiser une conférence de presse sur « la vie du Conseil supérieur de la communication ». Désiré Komboïgo, vice-président assurant l'intérim, était le principal conférencier. Il était accompagné de deux autres, Alexandre Sanou et Abibata Koulidiati.

Selon Désiré Komboïgo, « en tant que vice-président assurant la plénitude des attributions du président du CSC », il était de son devoir de « livrer des informations bien précises » relatives à l'institution. Puisque, dit-il, depuis un certain temps, des événements se sont succédé au sein du CSC et chacun en a fait une certaine lecture. Sur la modification de la loi 015, il fait la remarque suivante : « Elle a apporté des garanties importantes d'indépendance, mais comporte une insuffisance congénitale qu'il convient de combler. » S'agissant du nouvel article introduit lors de la plénière, il soutient que « l'article 37 de la loi organique est le siège du régime disciplinaire du collège. Cette disposition ayant été déclarée anticonstitutionnelle, il était impérieux de revisiter ladite loi pour introduire la disposition manquante. C'est en cela que la modification de cette loi était pertinente et opportune ». Quelle sera votre réaction si la loi est promulguée ? L'intérimaire de Nathalie Somé répond : « Nous sommes des citoyens justiciables qui ont l'obligation de respecter la loi. A côté de cette obligation, nous avons des droits. C'est dans cet équilibre obligations/droits que la société fonctionne. » Cette conférence de presse a aussi été l'occasion d'en savoir plus sur une question pécuniaire.

Les salariés brimés ont été rétablis dans leurs droits

Il se susurrait, entre-temps, qu'il y aurait un problème de paiement de salaire au CSC. Le vice-président a expliqué qu'à un moment donné dans la vie de l'institution, des travailleurs ont subi une coupure de leurs salaires au motif qu'ils étaient absents de leurs postes. Ceux-ci, estimant qu'ils ont été brimés dans leurs droits, ont attrait l'institution en justice. Les juges, toujours selon ses dires, ont conclu que les retenues de salaires étaient illégales et non conformes aux dispositions de fonctionnement d'une administration. La décision a été prise de purement et simplement restituer les salaires injustement et indûment retenus. Ainsi, le Collège à sa prise de fonction a obéi à la loi en rétablissant les concernés dans leurs droits. Désiré Komboïgo a précisé que la question est en passe d'être résolue et qu'une partie des travailleurs a perçu son dû à l'inspection du travail par un traitement à l'amiable.