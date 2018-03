Burkina Faso: Grogne des syndicats des finances - « Rosine veut nous livrer à la vindicte populaire »

La sortie du ministre en charge des Finances devant l'Assemblée nationale sur le fonds commun (FC) a créé de vives réactions : estimant que c'est à leur tour de donner leur version des faits, la coordination des syndicats du ministère de l'Economie et des Finances (CS-MEF) a tenu une conférence de presse le mercredi 28 mars 2018 à Ouagadougou. Il en est ressorti que la grève des 4 et 5 avril de la coordination est maintenue. Et que même si le ministre veut les livrer à la vindicte populaire, elle n'est pas prête à renoncer au fonds commun.

Il est plus qu'évident que le torchon brûle entre le ministre des Finances, Hadizatou Rosine Sori/Coulibaly, et ses agents : la preuve, elle était pratiquement au bord des larmes le 23 mars dernier devant l'Assemblée nationale lorsqu'elle a déclaré que le fonds commun distribué aux travailleurs a bondi de 7 milliards en 2010 à 55 milliards en 2017. Une déclaration qui n'a pas plu aux six syndicats que compose le CS-MES. Et ils l'ont fait savoir. « Au moment où la CS-MEF attendait des réponses satisfaisantes à ses préoccupations, Madame le ministre a plutôt préféré aller donner ses positions sur chaque point du préavis à l'Assemblée nationale.

Elle y a livré un discours au contenu subjectif et teinté de contre-vérités qui ne sont pas dignes d'un ministre de la république », a dit le président de la CS-MEF, Mathias Kadiogo. Concernant le FC, la coordination n'a pas mâché ses mots. Selon elle, Rosine joue à l'étonnée et à la révoltée alors que c'est elle-même qui aurait signé tous les arrêtés et ordonné les payements. « Elle passe sous silence les montants qu'elle et ses proches collaborateurs perçoivent en matière de FC, sans compter les salaires et les autres avantages financiers colossaux », a lâché le président de la coordination, par ailleurs SG du Syndicat national des travailleurs des douanes (SYNTRAD). Selon ce dernier, il y a 20 autres FC, dont certains n'ont pas de base légale, notamment au Premier ministère, à la présidence du Faso. Pour Mathias Kadiogo et ses camarades, le ministre tente tout simplement de livrer les travailleurs du ministère à la vindicte populaire en insinuant que c'est leur FC qui est la cause des malheurs des autres travailleurs, voire de tout le peuple burkinabè. Ce qui serait « un aveu d'échec de sa part ».

« Je ne suis pas un président de l'Assemblée nationale pour renoncer à mon salaire... »

A la question de savoir si la coordination est prête à renoncer au FC, c'est par la négative que le président répond : « Nous n'allons pas renoncer à notre acquis, mais on est prêt à ce qu'il soit ouvert à d'autres personnes. Je ne suis pas un président de l'Assemblée nationale pour renoncer à mon salaire ou à une partie de mon salaire », a déclaré le SG Kadiogo.

Selon une étude des premiers responsables du ministère des Finances, il y a eu 1 800 heures de perdues les deux dernières années, est-ce que la CS-MEF trouve cela raisonnable ? Voici la réponse du SG du Syndicat national des agents des finances (SYNAF), MohamedSavadogo : «C'est eux qui ont fait leurs statistiques, nous, on a le droit de revendiquer quand ça ne va pas.» Et c'est justement parce que ça ne va pas, selon la coordination, qu'elle va en grève du 4 au 5 avril 2018 (voir la plateforme revendicative en encadré).

Selon la CS-MEF, c'est parce que le ministre n'est pas ouvert au dialogue qu'elle en est arrivée à cette grève.

Encadré

Les sept points de la plateforme revendicative du CS-MEF

Le respect des engagements des autorités par la reconduction du check off au MINEFID, unilatéralement suspendu

La restauration de la dotation en carburant des agents, supprimée par arrêté N°2017-54/MINEFID/CAB du 26 décembre 2017

La mise en œuvre intégrale de tous les accords conclus entre nos différentes organisations syndicales et le gouvernement

Le relogement des travailleurs du MINEFID dans le bâtiment R+4 du MINEFID

L'arrêt des réformes entreprises au sein du MINEFID sans l'adhésion des travailleurs

La résiliation des contrats de vérification des importations avec les sociétés privées

L'adoption de statuts sécurisant pour tout le personnel du MINEFID