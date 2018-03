Congo-Brazzaville: Partenariat - L'hôtel Africa envisage un accord avec le musée galerie du Bassin du Congo

L'idée a été émise le 27 mars par Stéphane Grellier, directeur général de l'établissement hôtelier situé dans le troisième arrondissement de Brazzaville, Poto-Poto.

« Ce qui m'a amené ici au musée galerie du Bassin du Congo, c'est de voir les cultures congolaise et africaine, puisque le musée galerie du Bassin du Congo est un mélange de toute cette culture. Pour nous Occidentaux, ce n'est pas toujours évident de savoir là où aller. Je viens de découvrir un lieu où il y a la culture du Bassin du Congo. C'est vraiment quelque chose d'épanouissant et de très intéressant. Je conseille à tous les Occidentaux et mêmes aux Congolais de venir voir la culture enrichissante de l'histoire du Bassin du Congo », a déclaré Stéphane Grellier à l'issue de sa visite.

Le directeur général de l'hôtel Africa a précisé également aux Dépêches de Brazzaville que souvent, les touristes leur demandent les sites qu'ils peuvent visiter à Brazzaville et au Congo.

« Nous aurons un partenariat très étroit avec le musée galerie du Bassin du Congo pour amener nos clients ici. Nous les amènerons également au mémorial Pierre-Savorgnan-de-Brazza. Il y a bien des choses à visiter au niveau du Congo. Je pense aussi que c'est bien de pouvoir déplacer les expositions, les cultures et autres dans des hôtels où il y a du mouvement, pour que les gens puissent connaître davantage le musée. C'est une communication autre qui doit être faite au niveau des hôtels », a ajouté le directeur général de l'hôtel Africa.

Enfin, Stéphane Grellier s'est lancé dans un vaste programme de transformation de son hôtel en milieu culturel. En effet, au niveau de l'hôtel, a-t-il dit, la culture est dans divers biais. Il ne fait pas que de l'hébergement, mais aussi de la gastronomie, la détente. Aussi, a-t-il poursuivi, la culture peut être dans la gastronomie, la musique avec la Samba du Congo, l'humour, etc. A propos de l'humour, sitôt arrivé, Stéphane Grellier a signé un partenariat avec Brazza Comedy Show de Junior de Matt. Cet établissement a décidé de proposer un moment de détente à tous les Brazzavillois, en particulier, aux Congolais et étrangers, en général.

« Aujourd'hui, nous sommes en train de mettre en place un spectacle dinatoire entre le chant et la comédie dans notre salle disposant de cinq cents places. Déjà, pour clôturer le mois de mars, nous allons organiser un One man show avec Junior de Matt. Mais bien auparavant, l'artiste Merveille va chanter plusieurs chansons de son registre avant que Junior de Matt monte sur scène. Et à partir du 20 avril, nous allons mettre en place, tous les vendredis soir, un spectacle entre chant, rumba, Salsa et autres », a précisé Stéphane Grellier.