Congo-Brazzaville: Enjeu électoral - 599 partis et 94 regroupements politiques recensés en RDC

En attendant, 599 d'entre eux et 94 regroupements politiques fonctionnent actuellement dans le pays, à en croire la liste présentée par Henri Mova. Tous ces partis et regroupements sont appelés à concourir à l'épreuve électorale de décembre prochain. Aucune discrimination ni rejet n'ont été observés. Toutes les sensibilités politiques ont été prises en compte, d'après le ministre de l'Intérieur.

Le gouvernement, à travers le ministre Henri Mova Sakany, s'est plié à l'exercice conformément au calendrier électoral dont le strict respect de ses échéances est un gage sérieux pour la tenue des scrutins le 23 décembre. Cette liste exigée par la Céni devra lui permettre d'avancer dans son travail, en accélérant notamment la question des sièges et leur répartition sur l'ensemble du territoire national. Quatre à cinq jours sont requis pour permettre à la Centrale électorale de publier, après toilettage, la liste définitive des partis et regroupements politiques identifiés en RDC.

Copyright © 2018 Les Dépêches de Brazzaville. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.