Congo-Kinshasa: Présidentielle 2018. PALU - Muzito prêt au rendez-vous !

"Dès à présent, je me mets à la disposition du parti au niveau de la base et du peuple pour continuer à animer, à encadrer et stabiliser les militants ainsi que tous les citoyens congolais et, particulièrement, les jeunes sur les politiques publiques, dans le cadre de l'Université Populaire.

Me référant à vos déclarations faites à plus d'une fois, selon lesquelles le parti présentera ses candidats à tous les niveaux, je m'engage, dès à présent, à soutenir et à battre campagne pour le candidat à la présidentielles et aux législatives nationales et provinciales. Dans le cas contraire, précisément pour la candidature du parti à la présidentielle, je serai dans l'obligation de prendre mes responsabilités". Telles sont les grandes lignes de la lettre d'Adolphe Muzito au Patriarche Antoine Gizenga Fundji, 94 ans.

Après avoir été demis de ses fonctions de Secrétaire permanent adjoint au sein du Parti Lumumbiste Unifié, Adolphe Muzito est sorti de son silence, dans une lettre datée du 25 mars dernier et n'a pas caché sa posture vis-à-vis de son parti, en lançant à haute voix ses ambitions à quelques mois des épreuves électorales.

La crise au sein du Parti Lumumbiste Unifié(PALU) a brûlé en feu de pailles les jours précédents, cependant, le meilleur avenir du parti reste Jusqu'ici en incertitude.

Après une alliance avortée et controversée entre le PALU, le MLC et l'UNC, il y a quelques semaines, Adolphe Muzito, en bon fils -maison, a rassuré qu'il va s'engager à contribuer à l'effort du parti sur le tissage des alliances politiques, comme ce fut le cas en 1960, 2006 et 2011.

La lettre de Muzito est sans doute pleine de "non-dits" et c'est peut-être cette posture qui pourrait déstabiliser le parti à quelques mois des élections, au cas où il désignait un candidat à la présidentielle qui ne mettra pas tous d'accord.