Congo-Kinshasa: Katumbi - Les défis et perspectives difficiles !

*Comment rentrer au pays pour déposer sa candidature, après que la CENI ait convoqué, le 23 juin prochain, le corps électoral ? Que fera-t-il si jamais le PGR qui a ouvert une information judiciaire arrivait à mettre en exécution la menace, longtemps subodorée, de lancer un mandat d'arrêt international contre lui ?

Katumbi Chapwe, candidat déclaré à la Présidentielle, déjà adoubé par le G7, l'AR et, même, Ensemble pour le changement, a-t-il vraiment les épaules solides pour affronter la machine de la justice qui, vraisemblablement, aurait tendance à se déferler sur lui ? Difficiles sont, certes, ses défis. Epaisses sont, également, ses perspectives. Mais, il ne saurait tenir que si et seulement si, un beau jour, l'application de l'Accord de la Saint Sylvestre, en ce qui concerne le volet "Décrispation politique", devenait effective. Delly Sessanga l'a bien dit, il y a quelques heures, à Rfi. Autrement dit, il misait, lui, sur la pression interne et externe mais, aussi, sur la bonne foi des autorités congolaises à laisser prospérer le processus électoral sur les rails de l'embellie.

Une autre brèche en politique, c'est cette trouvaille devenue monnaie courante en RD. Congo, celle consistant à aller de dialogue en dialogues, d'ériger des passerelles ou de se faire des coudées franches, pour peu qu'on soit là. En tout état de cause, rien n'est impossible en politique. Même si, pour l'instant, les portes semblent fermées hermétiquement.

Mardi 27 mars, l'épée de Damoclès est revenue sur la tête de Katumbi. Flory Kabange Numbi, le PGR, a décidé de revenir à la charge. Une information judiciaire est ouverte à son office sur la nationalité "italienne" que Katumbi aurait détenue, depuis 2000 jusqu'à s'en débarrasser, en janvier 2017 lorsqu'il a officialisé l'idée qu'il caressait le rêve de briguer la magistrature suprême du pays, après qu'il ait claqué les portes du PPRD et du Gouvernorat de l'ex-Grand Katanga.

Le PGR qui se demande, d'ailleurs, comment un individu sachant qu'il avait une autre nationalité, vienne solliciter un passeport ou une carte d'électeur, tout en se servant de faux documents et qu'il puisse aujourd'hui prétendre même à se présenter devant le peuple, pour occuper le premier poste, à la tête du pays? Allusion faite, apparemment, à la candidature de Katumbi confirmée, le 12 mars dernier, à Johannesburg, en Afrique du Sud, où la plateforme "Ensemble pour le changement" a vu le jour.

A toutes démêlées judiciaires, des effets corollaires sont à compter parmi les difficultés qui devront, au propre comme au figuré, entourer la procédure tendant à la validation de la candidature de Katumbi.

D'où, les perspectives d'une descente au pays, sans crainte, ni vergogne, s'amenuisent. Et, en même temps, les chances de concourir au suffrage universel direct, se rétrécissent au gré de toutes ces affaires judiciaires dont les deux dossiers précédents, à savoir, le recrutement des mercenaires et la spoliation d'un immeuble, vont davantage accélérer son élimination de la course à la présidentielle 2018.

Sur un autre registre, d'autres matières à réflexion sont du côté du dédoublement des partis et regroupements politiques, de la machine à voter ou de la caution. La marche, si lente soit-elle, sera difficile pour atteindre son but. Ni la popularité dont il est généralement crédité, ni la dose de libéralités avec lesquelles, il a toujours été au devant des foules, ne sauraient avoir raison de tous les stratagèmes judiciaires qui l'attendent sur le chemin clairsemé d'embûches.

Par où va-t-il sauter pour accéder au Palais de la Nation ? La question reste posée.