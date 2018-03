Congo-Kinshasa: Remplacement de Feu Etienne Tshisekedi. UDPS - Le Congrès confirmé pour ce week-end !

Les intelligences ayant hérité l'Union pour la Démocratie et le Progrès Social, UDPS, ne ménagent aucun effort pour continuer le combat historique du lider maximo.

Malheureusement, cette continuité est assumée de manières diverses. Selon que les uns se retrouvent au pouvoir. Et d'autre, en dehors du système. Ce qui est sûr, l'aile à laquelle s'identifie Félix Tshisekedi et Jean-Marc Kabund tiendra un Congrès du parti ce week-end, soit du 30 au 31 mars 2018. Selon les organisateurs de ce congrès, le Sphinx géniteur du parti, Feu Etienne Tshisekedi, n'a jamais été remplacé. Pour ce faire, loi du parti oblige, il est temps d'opérer le choix sur l'un des Acolytes qui puisse le succéder valablement, en prenant la relève au niveau du zénith du parti. Tenez ! Le camp UDPS/Tshibala et celui de Valentin Mubake ne soutiennent pas la convocation de ce Congrès. Sera-t-elle unie (l'UDPS), aux prochaines joutes ?

Quand pourront-ils harmoniser leurs vues pour continuer, à l'instar des Acolytes d'un même Gourou, le pénible combat laissé inachevé par Feu Tshisekedi wa Mulumba ? Répondre qui peut. Décédé le 1er février 2017 à la clinique Sainte Elisabeth de Bruxelles, le Géniteur de l'Union pour la Démocratie et le Progrès Social, UDPS, n'est toujours pas inhumé jusqu'à ce jour. Ne prenant pas pour valide le Congrès tenu, il y a peu, par l'UDPS aile Bruno Tshibala et Tharcisse Loseke, celle qui avait positivement sanctionné l'actuel premier Ministre au summum du parti, il faut dire que l'aile dure incarnée par Félix Tshisekedi et Jean-Marc Kabund a préconisé la démarche du remplacement de celui dont le corps séjourne dans une des morgues de la capitale Belge, plus d'une année déjà, par la tenue d'un autre Congrès. C'est ce weekend, en effet, que le Congrès de l'UDPS/Limete se tiendra, en vue de la mise en place du président du parti. Selon Valentin Mubake, un des Cadres de l'Ancienne UDPS, dans l'optique du remplacement du président Tshisekedi, au niveau du parti, personne ne peut se prévaloir la capacité de convoquer le Congrès. D'après lui, il est plutôt opportun de convoquer le Conclave. Eu égard à cet argument qu'il avance, il convoquera ainsi un Conclave du parti dans les tout prochains jours. L'unité dans la diversité demeure un défi dans le Chef des Acolytes ayant hérité l'Union pour la Démocratie et Progrès Social, UDPS.

Légalité de l'UDPS

Il faut noter que depuis lundi 26 mars dernier, le ministère de l'intérieur et sécurité a déposé à la Commission Electorale Nationale Indépendante, CENI, une liste de 599 partis politiques, qui seront sur la ligne de départ du rendez-vous électoral prochain, en vue de la conquête du pouvoir. En clair, ce sont ces partis reconnus légalement qui sont habiletés à ranger les Candidats aux prochains scrutins. Lors dudit dépôt, Henri Mova a rassuré qu'il y aura sûrement des modifications pour équilibrer de plus en plus ladite liste. Néanmoins, après que les litiges soient réglés par les cours et tribunaux compétents, conformément aux lois du pays. Des toutes les façons, l'UPDS est l'un des partis qui connaissent le dédoublement interdit dans l'Accord du Centre Interdiocésain, de 2016.