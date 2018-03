Une femme bien identifiée, d'une trentaine révolue, Mimi Ntumba, c'est son nom, habitant le quartier Mombele, dans la commune de Limete, à Kinshasa, s'est retrouvée enceinte de sept mois au terme de prières accompagnées par une forte séance de délivrance à l'église EPEP, sise avenue Mukoko N°70, du Révérend-Pasteur Raoul Nsolwa Muye, à qui Dieu lui a dit, révèle-t-il, de porter ce miracle à la connaissance de tout le monde.

L'homme de Dieu raconte que sa fidèle chrétienne est venue, un certain samedi 25 février lui faire part d'un songe, qu'elle a rêvé la nuit qu'elle était malade, et, une personne (un homme) l'accompagnait à l'hôpital. Du coup, Mimi Ntumba a sursauté, et elle s'est rendu compte qu'elle est devenue réellement malade. Elle vient alors partager avec son pasteur, le Révérend Raoul Nsolwa qui va prier pour lui. Il lui impose les mains, et l'esprit mauvais commence à parler. Il ressort de cette séance de délivrance qu'au dernier accouchement de cette femme en 2016, elle devait accoucher de jumelles filles. A sept mois de grossesse, le diable a fait disparaître une jumelle. Et, la pauvre femme n'a accouché qu'une fille qui a aujourd'hui deux ans.

Incroyable mais vrai, s'étonne le pasteur, le 24 février 2018, l'esprit mauvais, par la puissance de la prière, a été contraint de remettre l'autre jumelle au ventre de sa mère. Après la délivrance, Raoul Nsolwa a expliqué l'affaire à la dame en présence de son mari, Prince Mwamba, les deux ont eu du mal à croire. Le lendemain, ils sont allés à l'hôpital pour faire un test de grossesse, le résultat a indiqué positif. Et la femme, pendant ce temps, a confirmé l'existence de quelque chose dans son ventre, et a commencé à sentir les malaises qui accompagnent la grossesse. Comme si cela ne suffisait pas, le 2 mars, ils sont allés à l'échographie, et le médecin a certifié une grossesse de 25 semaines plus 1 jour, soit 7 mois comme l'esprit mauvais l'a dit. Au moment où nous mettons ce papier sous presse, apprend-on de la bouche du Révérend-Pasteur Raoul Nsolwa, la femme est grosse et attend son bébé. Par ailleurs, il y a lieu de noter que c'est le nième miracle de Dieu à travers son serviteur Raoul Nsolwa dans le ministère de l'Eglise de la Parole de l'Eternel et de Prière (EPEP).