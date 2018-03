Congo-Kinshasa: Guerre des "Udps". Kabund-Loseke - la justice à l'épreuve !

Mais, pendant ce temps, en dépit de ces menus fracas judiciaires, le cap reste maintenu pour les préparatifs des choses sérieuses. Le Congrès de l'Udps, tel qu'annoncé au public, est confirmé aux dates fixées du 30 au 31 mars 2018, au siège du parti à Limete. Avant la fête de Pâques de ce dimanche, 1er avril 2018, le tout nouveau Président, le Successeur d'Etienne Tshisekedi wa Mulumba, plus d'un an après son décès à Bruxelles, le 1er février 2017, sera, enfin, connu. Telle a été la déclaration tonitruante de Me Mukendi wa Mulumba, l'un des Avocats faisant partie du collectif de la défense de Jean-Marc Kabund devant la furie de Tharcisse Loseke dont les visées, selon lui, seraient de désorienter les combattants et les leaders de l'Udps en vue d'un flop, lors des futures joutes électorales.

Descente musclée des ténors de l'Udps au Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Matete. Les Avocats alignés par Jean-Marc Kabund ont soulevé des exceptions contre Loseke en lui attribuant la nationalité belge. Puis, ils ont démontré qu'il n'avait pas qualité d'engager l'Udps en raison de son exclusion, depuis qu'il était devenu Ministre du Gouvernement Badibanga, fin octobre et début novembre 2016. "Faux", rétorque, par contre, les Avocats de Loseke qui confirment qu'il aurait renoncé à sa nationalité belge, depuis plus d'une année.

Les deux parties sont, désormais, à couteaux tirés. Kabund convoque un congrès de l'Udps. Loseke lui dénie la qualité. Devant les juges, d'autres révélations scabreuses enveniment la situation et compliquent les équations. D'où, les calculs et ambitions doivent être revus en raison de ce que la justice congolaise, appelée à dire le droit, le vrai alors, prononcera comme verdict.

