Congo-Kinshasa: Entreprises transformées les plus performantes en 2017 et 1er Trimestre 2018. ECHOS d'OPINION - DGI, DGDA et INSS en tête !

L'embellie de l'économie RD congolaise qui a été constatée en 2017 continue sur une courbe ascendante. Pour atteindre cette performance, l'Etat congolais a misé sur la bonne gouvernance par le contrôle strict de ses dépenses et le meilleur recouvrement des recettes par les régies financières, la bonne gestion de toutes les entreprises de l'Etat en vue de drainer le plus des recettes vers le trésor public.

Echos d'Opinion, qui s'est assigné la mission de procéder à l'évaluation de tous les aspects de la gestion du pays par le baromètre populaire, s'est adressé aux Congolais à travers un sondage d'opinion en vue de connaître, quelles sont à leurs yeux les entreprises transformées de l'Etat qui ont satisfait aux attentes de l'Etat propriétaire et qui ont mieux contribué à l'embellie actuelle de l'économie R.D congolaise.

Les entreprises publiques sont un pilier sur lequel la RDC peut s'appuyer pour augmenter les recettes dues au Budget de l'Etat de manière à l'aider à atteindre les objectifs du développement et du bien-être de la population qu'elle s'est assignée.

Agent concepteur : Echos d'Opinion

Durée du travail : du 15 au 28 mars 2018

Technique : Fiches aux questions fermées

Moyen utilisé : Enquête réalisée par les agents d'Echos d'Opinion

Motif : Le présent sondage, d'opinion vise à connaitre les performances réalisées par les entreprises de l'Etat transformées en Régies financières, Sociétés commerciales, Etablissements ou Services publics à l'embellie générale de l'économie du pays, constatée en 2017 et dont la courbe reste sur une évolution ascendante en ce premier trimestre de l'année 2018.

Interprétation

Le présent travail a été effectué en tenant compte des aspects qualitatif et quantitatif.

Qualité : Echos d'Opinion a tenu à ce que ce travail obéisse aux normes exigées dans tout travail à caractère scientifique. Raison pour laquelle les variables liées à la qualité et à la quantité ont été strictement respectées. D'autres variables comme celles du sexe, niveau d'étude et de la stratification de différentes tranches d'âge ont été aussi prises en compte de manière obtenir des résultats qui reflètent une opinion objective de l'ensemble du peuple congolais.

Au cours de ses enquêtes et sondages d'opinion, Echos d'Opinion a toujours rejeté les paramètres partiaux et négatifs en rapport avec les appartenances tribales, ethniques, provinciales et linguistiques.

Quantitative : Dans le présent sondage d'opinion, Echos d'opinion a retenu un échantillon de 1000 personnes majeurs de deux sexes appartenant aux différents niveaux d'études et catégories d'âge adulte. Ce nombre a été jugé suffisant pour refléter l'opinion congolaise sur la contribution de chaque entreprise publique transformée dans l'embellie actuelle de l'économie du pays.

Interprétation : Les Régies et Institutions financières, Sociétés commerciales, Etablissements et Services publics les mieux cotés.

Au cours de ce travail Echos d'Opinion a procédé par le regroupement des entreprises publiques de l'Etat, selon qu'elles ont été transformées en Sociétés commerciales, Etablissements ou Services publics et Régies ou Institutions financières.

En tout, c'est une liste de quarante-cinq entreprises publiques transformées subdivisées en cinq catégories qui a été soumise aux personnes ayant accepté de se soumettre au présent sondage d'opinion. Chacune a eu à répondre à suivante

: « Laquelle des entreprises publiques transformées en Sociétés commerciales, Etablissements ou Services publics, Régies ou institutions financières avait mieux contribué à l'embellie actuelle de l'économie du pays et pourquoi ?» Chaque personne a bénéficié de la liberté un ou plusieurs choix, pourvu qu'il les justifie. Si tous les choix ont été retenus, le nombre des personnes considéré comme échantillon n'avait pas évolué dans le même sens. Le chiffre de mille qui a été retenu n'avait pas changé. Mais chaque choix a été compté comme une voix attribuée au bénéficiaire.

Enfin, après avoir procéder à tous les calculs de statistique pour trouver la moyenne et établir le classement général, Echos d'Opinion a opté pour la publication de la liste du top dix des entreprises qui ont été les mieux cotées.

Le tableau du top dix des entreprises publiques transformées

Question Laquelle des entreprises publiques transformées en Sociétés commerciales, Etablissements ou Services publics, Régies ou institutions financières avait mieux contribué à l'embellie actuelle de l'économie du pays et pourquoi ?

N°

Nom de l'entreprise

Justification

Total Voix obtenues

%tage

1 DGI

Direction Générale des Impôts

José Sele Yalaghuli Elargissement de l'assiette fiscale et augmentation des recettes grâce à un meilleur encadrement par la lutte contre la fraude, le dépassement des assignations à 198%, la paix sociale et les meilleures conditions de travail.

1000

807

80,7%

2 DGDA

Direction Générale de la Douane et Accises

DG

D. Rugwiza Maintient sa première place de meilleure contributrice des recettes du trésor public encadrement, modernisation du cadre et de l'outil du travail, amélioration très sensible du social, formation continue, excellence du travail accompli.

1000

787

78,7%

3 INSS

Institut National de Sécurité Sociale

DG

Mme Agnès Mwadi Paie effective et régulière des rentes des retraités et modernisation de l'INSS, paix sociale

1000

723

72'3%

4 INPP

Institut National de Préparation Professionnelle

DG

Maurice Tshikuya Modernisation des infrastructures et du matériel didactique. Amélioration de la qualité de la formation et l'extension du partenariat avec l'administration et les entreprises publiques ainsi que les privés.

1000

682

68,2%

5 OVD

Office des Voiries et Drainage

DG

Wenga La réhabilitation et extension de la voirie urbaine, le curage des caniveaux et canaux d'évacuation des eaux usée et de la pluie.

1000

670

67%

6 Fond pour la Promotion de l'Industrie

DG

Patrice KITEBI Assainissement de la gestion, facilitation d'accès au financement, sérieux dans le traitement des dossiers. Assainissement de la gestion, facilitation d'accès au financement, sérieux dans le traitement des dossiers.

1000

589

58,9%

7 SONAS

Société Nationale d'Assurance

DG

Mme Carole Agito Grâce à l'instauration du jeudi sinistre, les sinistrés sont régulièrement payés et la confiance rétabli

1000

585

58,5%

8 GECAMINES

Générale des Carrières et des Mines

PDG a.i

Kamenga Tshimwanga La modernisation du siège, signature des contrats ayant permis à augmenter son capital, la mise à la retraite en toute dignité des agents, l'effectivité du versement de la rente aux retraités par l'INSS et l'amélioration du social des travailleurs

1000

550

55%

9 OGEFREM

Office de Gestion des Frets Multimodal

DG

Patient Sayiba Ntambwe Reprise effective de la paie des agents après avoir accumulé plusieurs mois des arriérés de salaire et le retour de la paix sociale.

1000

540

54%

10 SNCC

Société Nationale de Chemin de fer du Congo

DG

Ilunga Acquisition des nouvelles locomotives, du matériel de traction et la perspective de l'augmentation du trafic grâce à la réouverture du trafic sur l'axe Dilolo-Lobito.

1000

536

53,6%

Le top dix des entreprises publiques transformées ayant le mieux contribué à l'embellie économique du pays se présent de la manière suivante :

La Direction Générale des Impôts (DGI) dirigée par José Sele Yelaghuli : 80,7%. C'est pour la toute première fois depuis plus d'une décennie que la Direction Générale de la Douane et Accises vient d'être déboulonnée de son piédestal de meilleure entreprise publique en termes d'atteinte ou dépassement des assignations qui traduisent la performance de chacune à produire les résultats attendus par l'Etat propriétaire. La première place de la DGI dans le présent palmarès d'Echos d'Opinion se justifie, selon l'opinion exprimée, par l'élargissement de l'assiette fiscale et augmentation des recettes grâce à la rigueur et à leur meilleur encadrement par la lutte contre la fraude, le dépassement des assignations à 198%, la paix sociale et les meilleures conditions de travail.

La Direction Générale de la Douane et Accises (DGDA) dirigée par Déogracias Rugwiza Magera : 78,7%. Après avoir trôné pendant plus d'une décennie au top des entreprises publiques les plus performantes, la DGDA vient, pour la toute première fois, depuis plus ou moins quatorze ans, de décrocher et occuper seconde place du top dix d'Echos d'Opinion. Bien qu'ayant peiné à atteindre les résultats attendus par l'Etat en termes des assignations suite aux nombreuses exonérations accordées par l'Etat lui-même, les Congolais à 78,7% continuent à saluer le travail d'excellence fait par son actuel DG. A son compte, ses qualités managériales grâce auxquelles il a su maintenir à flot sa Régie financière en dépit de la baisse des recettes à engranger pour le compte de l'Etat suite à la raison sus-évoquée La DGDA caracole à la tête du peloton des sources des recettes du trésor public, la lutte implacable menée contre la fraude, le meilleur encadrement des recettes, la modernisation du cadre et de l'outil du travail, l'amélioration très sensible du social, la formation continue des agents et cadres.

L'Institut National de Sécurité Sociale (INSS) dirigé par Agnès Mwadi: 72,3%. La DG de l'INSS conserve la place qu'elle a occupé dans l'avant dernier palmarès publié par Echos d'Opinion grâce au travail qu'elle effectue depuis son arrivé à la tête de cette caisse des retraités congolais par le versement régulier de la rente aux ayants droits. On lui reconnait aussi la modernisation de l'INSS, le bon encadrement de ses recettes et l'instauration de la paix sociale. Sa cote a été revue à la hausse suite à la reprise effective de son partenariat avec la Gécamines.

L'Institut National de Préparation Professionnelle (INPP) de Maurice Tshikuya: 68,2%. La frange de l'opinion favorable salue la modernisation des infrastructures et du matériel didactique, l'amélioration de la qualité de la formation et l'extension du partenariat avec l'administration publique et les entreprises publiques ainsi et privés.

Office des Voiries et Drainage dirigé par le DG Wenga : 67%. A son actif, la part de l'opinion qui lui est favorable énumère la réhabilitation et extension de la voirie urbaine dans plusieurs villes du pays, surtout dans les Chefs-lieux des provinces, le curage des caniveaux et canaux d'évacuation des eaux usée et de la pluie.

Fonds pour la Promotion de l'Industrie (FPI) de Patrice Kitebi: 58,9%. Le patron de FPI enregistre une baisse de cote en dessous de 60%, contrairement au précédent classement. Toutefois l'opinion qui lui est favorable continue à soutenir qu'il a réussi à assainir la gestion du Fonds et facilité de l'accès au financement grâce à l'accélération de traitement des dossiers tout en mettant l'accent dans le recouvrement des créances.

La Société Nationale d'Assurance (SONAS) de Carole Agito: 58,5%. La SONAS occupe la septième place cédant une place par rapport au précédant classement bien qu'ayant sa cote évaluée à la hausse. L'instauration du jeudi sinistre, jour au cours duquel les sinistrés sont régulièrement payés, la confiance rétablie entre la SONAS et ses souscripteurs sont les principaux atouts qui ont milité en faveur de Mme Agito..

La Gécamines de Jacques Kamenga : 55%. Bien qu'ayant dégringolé de la deuxième à huitième place par rapport au précédent classement, la Gécamines est parvenue à se maintenir dans le top dix des entreprises publiques. Elle fut le fleuron et le poumon de l'économie R.D congolaise pendant plusieurs décennies avant de sombrer dans un chaos indescriptible. Aujourd'hui, elle est en train de reprendre le poile de la bête grâce au tandem Yuma Mulimbi et Kamenga Tshimwanga. Ils ont pris la ferme résolution de réussir le pari de la transformation en commençant par la modernisation géant en sommeil. Avant d'engranger les bénéfices, le tandem a décidé de dégraisser le personnel pléthorique en apurant premièrement leurs arriérés de salaires avant d'envoyer à la retraite dans les meilleures conditions ceux qui ont déjà atteint l'âge. Ceux-ci commencent déjà à percevoir leur rente auprès de l'INSS. La Gécamines a, ensuite, signé des contrats de partenariats qui lui permette d'augmenter son capital et sa production. Elle vient également de moderniser son siège en vue de l'adapter aux exigences de la modernité.

Office de Gestion des Frets Multimodal (Ogefrem) dirigé par Patient Sayiba Ntambwe: 54%. Enfin, les Congolais ont plébiscité à 54% la reprise effective des activités à l'Ogefrem après le débrayage pour soutenir le DG dans le bras de fer qui l'a opposé au PCA et aussi pour la reprise de la paie des agents qui avaient accumulé plusieurs mois d'arriérés de salaire ainsi que le retour de la paix sociale.

La Société Nationale de Chemin de fer du Congo (SNCC) dirigée par le DG Ilunga Ilukamba : 53,6%. C'est la SNCC, un autre géant des entreprises publiques congolaises de la belle époque qui clôture le top dix des entreprises transformées ayant présenté les meilleurs résultats attendus par l'Etat propriétaire. A son actif, les suffrages favorables attribuent l'acquisition des nouvelles locomotives, du nouveau matériel de traction et la perspective de l'augmentation des recettes grâce à la réouverture du trafic sur l'axe Dilolo-Lobito.

Conclusion

Ce sondage d'opinion a été réalisé dans le respect des critères exigés dans le cadre de tout travail scientifique. Les résultats ci-dessus reflètent l'opinion des Congolais telle qu'elle a été exprimée au cours du sondage.

Le sondage d'opinion est toujours soumis aux caprices des circonstances, des humeurs ou des appréciations de ceux qui se soumettent à l'exercice au moment de sa réalisation. Ainsi, les résultats présents, loin d'être statiques, peuvent changés à tout moment où le même sujet pourra être remis à jour.

Ayant atteint l'objectif qu'il a visé, celui de connaitre, quelles sont aux yeux des Congolais les entreprises publiques transformées qui produit les résultats attendus par l'Etat propriétaire et mieux contribué à l'embellie économique de l'heure, Echos d'Opinion ne peut qu'exprimer son entière satisfaction. Il profite pour remercier tous ceux qui ont daigné prendre au présent sondage et féliciter tous ceux qui ont été plébiscité par leurs compatriotes congolais pour le travail qu'ils ont réalisé au sein de leurs entreprises respectives. Il encourage ceux dont les noms ne figurent pas dans le présent palmarès à fournir encore plus d'effort dans le bon sens de manière à mériter la reconnaissance de Congolais qui ne sont pas dupes.