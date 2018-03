Congo-Brazzaville: TIC dans l'éducation - L'Unesco promeut des compétences pour un monde connecté

L'édition 2018 de la semaine de l'apprentissage mobile, qui se veut une conférence phare de l'agence onusienne en la matière, se tiendra le 30 mars à Paris.

La rencontre se tiendra sur le thème « Compétences pour un monde connecté ». Selon un communiqué de presse de l'Unesco, les participants à ce séminaire-atelier, organisé en partenariat avec l'Union internationale des télécommunications, échangeront leurs connaissances sur des sujets spécifiques. Il s'agit notamment des moyens par lesquels les gouvernements et autres parties prenantes peuvent définir et atteindre les objectifs liés aux compétences, spécifiés par les Objectifs de développement durable.

Ainsi, la conférence présentera quatre sous-événements et promouvra les actions visant, entre autres, à définir et intégrer les compétences numériques dans l'éducation ; innover dans l'offre de compétences pour les emplois dans l'économie numérique. Ces actions voudraient également réduire les inégalités et les disparités de genre face aux compétences numériques, à cartographier et anticiper les besoins en compétences numériques.

« Elle offrira une plate-forme pour partager des pratiques exemplaires en matière d'apprentissage mobile, en mettant l'accent sur les approches pédagogiques "non numériques" et les applications d'apprentissage mobile, afin de réduire les inégalités et rapprocher les systèmes formels et non formels », souligne le communiqué.