Congo-Kinshasa: Mandat prorogé - La MONUSCO s'imprégnera des contours électoraux

A l'unanimité, la nouvelle résolution a été adoptée le mardi 27 mars 2018 par les quinze membres du Conseil de Sécurité.

En le parcourant, il appert qu'elle va vraisemblablement à l'encontre des désidératas du Gouvernement congolais exprimés par son Ministre des Affaires Etrangères, Leonard She Okitundu, qui avait, entre autres, exigé le retrait progressif des forces onusiennes, en commençant par la réduction de ses contingents. Loin de toutes ses déclarations, le mandat de la Monusco, tel que consigné dans cette résolution 2409, court jusqu'au 31 mars 2019 et l'effectif de ses agents est maintenu à 16. 215 militaires, 660 observateurs militaires et officiers d'état-major, 391 policiers ainsi que 1050 membres d'unités de police constituées. Plus encore, cette souche de l'Onu pour la stabilisation du Congo a obtenu le feu vert du Conseil de Sécurité afin de porter son appui à la mise en œuvre de l'Accord de la Saint Sylvestre et au processus électoral.

Des bonnes élections en 2018

La Monusco, longtemps concentrée, selon ses prérogatives conférées par les Nations Unies, dans la protection des civils pour ainsi concourir à la stabilisation et la sécurisation de toute l'étendue du Congo-Kinshasa, dans son centre jusqu'à ses confins, devra, cette fois-ci, suivre à la lettre le processus électoral afin de permettre à la RD. Congo d'aller aux élections à la date du 23 décembre 2018. Lesquelles élections devront se tenir sans aucun germe des contestations ou grabuges avant, pendant et après la tenue des scrutins. D'où, faudra-t-il que toutes les dispositions inscrites dans le modus vivendi signé au centre interdiocésain sous les auspices des évêques de la CENCO puissent être scrupuleusement appliquées. Pour y aboutir, la structure coordonnée par Leila Zerrougui aura à fournir non seulement un appui technique mais aussi politique dans l'application de l'accord et du processus électoral. Ce, en offrant ses bons offices, du reste comme les prélats catholiques l'avaient fait, et en dialoguant avec toutes les forces vives de la nation, majorité, opposition ainsi que la Société civile, aux fins de favoriser la réconciliation et la démocratisation en vue d'ouvrir la voie à cette organisation, sans faille, des joutes électorales, à la date fixée par la Céni.

Mandat politique

Assurément, les Nations Unies ont bel et bien compris qu'il faut directement attaquer le virus qui est cette impasse politique plutôt que les maladies qui sont les guerres tribales et plusieurs violences qui se produisent au Congo. D'autant plus que de toutes les résolutions adoptées par le Conseil de Sécurité, de la 2211 à la 2348, il est indéniable que la 2409 a vraiment une allure politique dans la mesure où l'accent est, formellement et véritablement, mis sur le processus électoral et ce, hormis toutes les dispositions sécuritaires, que d'aucuns qualifieraient de routine, qui y sont aussi consignées. Car, c'est en effet, le processus électoral qui, une fois, abouti en bonne et due forme, coupera court à toutes les crises qui rongent, à petit feu, la RD. Congo depuis 2016. Voila pourquoi, l'Onu estime opportun que la Monusco s'imprègne de tous ces contours électoraux en engageant, de plus en plus, des dialogues avec la CENI pour que son chronogramme rendu public le 5 novembre 2017 puisse être respecté et permettre ainsi à la RD. Congo d'accéder au panthéon des grandes nations en réalisant sa première «remise-reprise» entre les présidents entrant et sortant.