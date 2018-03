Congo-Kinshasa: Après l'installation à la place Ymca. Pprd - Ramazani Shadary instruit le Comité Exécutif de la Funa

"Nous continuerons avec ce rythme jusqu'aux élections", a confié le Secrétaire Permanent du Pprd hier, mercredi 28 mars 2018, lors d'une rencontre politique avec le Comité Exécutif installé la veille comme responsable de ce parti au district de la Funa.

Cela, pour démontrer combien l'heure devrait être au réarmement moral au Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie afin de se jeter dans la bataille avec force dès le lancement de la campagne électorale. L'objectif phare de cette rencontre, justement, était la formation idéologique de ces nouveaux ténors du Pprd pour qu'ils pussent accomplir leurs tâches selon des orientations claires dans le but de rendre ladite formation, la principale de la Majorité Présidentielle, plus efficace et compétitive lors des élections qui s'annoncent rudes.

Décor

Le Secrétaire Permanent du Pprd, Emmanuel Ramazani Shadary, a donc ouvert ce mercredi les travaux du séminaire de formation idéologique et d'immersion politique des animateurs des organes de base de la Funa dont l'exécutif provincial, Jully Mambulu et ceux de 7 communes qui composent ce district. A savoir, Bandalungwa, Makala, Selembao, Bumbu, Kasa-Vubu, Kalamu et Ngiri-Ngiri. L'exposé du chef de l'exécutif national du parti présidentiel a porté sur le nouveau fonctionnement du parti, les stratégies de son enracinement et sa visibilité dans la Funa, la discipline, la régularité des réunions et le respect des textes qui régissent la marche du parti appelé à gagner les élections à tous les niveaux, avec le concours de chaque militant et cadre. D'autres orientations stratégiques et tactiques ont été données aux nouveaux nominés. Il sied de noter que le siège du Pprd sur l'avenue Sendwe qui était jadis le bureau de d'interfédéral devient le siège du comité exécutif provincial du Pprd Funa. Les secrétaires permanents Adjoints, Béatrice Lomea, Willy Bakonga, Willy Ngopos, Lucain Kasongo, quelques secrétaires Exécutifs nationaux et le Dircab du SP ont assisté aux assises de ce séminaire de remise à niveau en prévision des échéances électorales qui pointent à l'horizon.

Prochain cap

Comme promis par le SP du Pprd, à en croire les services de communication de ce parti, après la Tshangu puis présentement la Funa, Emmanuel Ramazani Shadary et son "Gouvernement de combat " sont censés, au plus tard ce week-end, mettre le cap vers un tout nouveau district de Kinshasa pour redynamiser, à la base, cette formation politique.

La Pros.