Congo-Kinshasa: Avec l'appui de NED et OSISA. RDC - la FENAPHACO publie un rapport sur le contexte et l'évolution des droits des PVH

Nonobstant leurs atouts, les personnes vivant avec handicap de la République démocratique du Congo rencontrent, dans leur existence quotidienne, beaucoup de problèmes liés à la nature spécifique du handicap.

C'est ce qui ressort d'un rapport sur le contexte et l'évolution des droits des personnes vivant avec handicap en RDC, présenté mardi 27 mars 2018, par la Fédération nationale des associations des personnes vivant avec handicap du Congo (FENAPHACO), coordonnée par Me Pindu-di-Lusanga Patrick. La variété de ces problèmes, apprend-on, touche, entre autres, aux représentations sociales dévalorisantes de la personne handicapée, à l'accessibilité globale (accès à l'éducation, à la santé, à l'information etc.), à leur représentativité politique et à la législation globale qui n'intègre pas la spécificité du handicap, et au manque des partenaires techniques et financiers pour appuyer leurs différents projets et initiatives. Ainsi, les PVH se heurtent aux problèmes et difficultés d'ordre professionnel. Ceux-ci débutent généralement par un enseignement ou formation professionnelle inadaptée aux aptitudes physiques ou mentales résiduelles.

Face au tableau très sombre de la situation des personnes vivant avec handicap en République démocratique du Congo, la solution ne doit pas être l'œuvre des seules associations de la société civile intégrant la dimension handicap dans leurs activités, mais, plutôt de toute la communauté, avec à l'avant-plan, les pouvoirs publics. Car, le processus démocratique congolais se veut inclusif. C'est pourquoi, il a pratiqué la «discrimination positive» à l'égard de certaines catégories sociales dont les femmes et les pygmées, dans le souci d'accroître l'égalité des chances. C'est ainsi que toutes les mesures d'ordre social et économique ont été prises pour que tous les citoyens jouissent de leurs droits. Seulement, force est de constater que les personnes vivant avec handicap n'en jouissent pas au même titre que les autres membres de la société congolaise. Surtout que la RDC a ratifié la Convention internationale sur les droits des personnes handicapées le 7 juillet 2013 et a déposé les instruments de ratification le 30 septembre 2015 ; et elle doit déposer, le 1er octobre 2018, son rapport initial aux Nations Unies sur la manière dont elle a protégé les personnes handicapées durant les deux ans. Or, au niveau interne, le projet de loi portant cadre organique des droits des personnes handicapées n'a pas encore été adopté par le Parlement.

Question : quel sera le contenu de son rapport aux Nations Unies ?

Traitement des dossiers judiciaires des PVH

Outre le rapport sur le contexte et l'évolution des droits des PVH en RDC, la FENAPHACO a livré, à cette occasion, un rapport d'enquête et de monitoring sur les conditions de détention et de traitement des dossiers judiciaires des PVH dans la ville de Kenge, province du Kwango. C'est dans le cadre du programme accès à la justice et assistance judiciaire des PVH que la FENAPHACO a dépêché ses Avocats et Défenseurs des droits des PVH pour effectuer une décente et recueillir les points de vue des uns et des autres dans les cachots de la PNC, au Parquet de Grande Instance, au Parquet près le Tribunal de Paix, au Tribunal pour Enfant, au Tribunal de Paix, au Tribunal de Grande Instance et à la Prison de Kenge. Il ressort de ces enquêtes qu'il y a dysfonctionnement de la justice du fait qu'il y a en prison des PVH qui attendent pendant longtemps pour être présentées devant leur juge naturel alors que d'autres sont en détention sans dossiers judiciaires régulièrement constitués. Aussi, les enquêteurs ont constaté, entre autres, la négligence des dossiers de prisonniers PVH par les Magistrats et les Juges ; les PVH sont victimes des actes de torture, traitements inhumains et dégradants et leurs dossiers ne sont pas instruits. Bien plus, les prisonniers PVH font objet de discrimination, de rejet et de mépris de la part des responsables des maisons de détention, ainsi que les OPJ.

La seule voie de sortie pour améliorer les conditions d'existence des personnes vivant avec handicap en toute dignité est que ces instruments internationaux et nationaux puissent être intégrés dans la législation nationale.

Il sied de signaler que ces deux rapports seront transmis aux autorités compétentes pour s'enquérir des recommandations formulées par la FENAPHACO.