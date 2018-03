Congo-Kinshasa: Kinshasa - Agnès Boliko inhumée à Kintambo...

Elle a, non seulement terminé sa course sur la terre des humains, mais également, marqué son temps en laissant quelques actes indélébiles dans le cœur de certaines personnes.

Sa famille, ses amis et connaissances ne la verront plus. Néanmoins, ils garderont l'image d'une grande sœur, maman ou tante ayant vécu dans la plus grande simplicité. A cet effet, Agnès Boliko avait rendu l'âme, le dimanche 18 mars 2018, à l'hôpital du camp Kokolo et son corps a été mis en terre le mardi 27 mars, au cimentière de Kintambo. Peu avant, Agnès Boliko a reçu les derniers hommages de ses proches en la Cathédrale notre Dame du Congo.

En effet, un culte d'action de grâce a été dit à l'occasion de la disparition d'Agnès Boliko en la Cathédrale notre Dame du Congo. Cette cérémonie a été conduite par le prêtre Crispin Mbala.

Ce dernier a tiré son homélie dans le livre d'Ecclésiaste 3 : 1-8 et l'évangile de Luc 12 : 25-40. Le prêtre a exhorté l'assistance à aimer Dieu, son prochain et surtout à savoir le temps de Dieu. Dans son speech, l'orateur du jour a fait connaître à l'auditoire que Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. L'homme est appelé à suivre son créateur selon son amour, ses actes ainsi que ses compassions. Bizarrement, s'est exclamé le prêtre, l'homme se sépare des siens suite au manque d'amour. Chaque individu cherche son propre intérêt. Pour lui, l'amour surpasse toute chose, car il conduit à la vie.

De ce fait, il a demandé de développer l'esprit d'amour et d'éviter des divisions qui n'amènent qu'à la haine et la jalousie. Par ailleurs, il a fait remarquer que le temps que Dieu donne à ses semblables, c'est pour faire du bien. Donc, il faut maximiser ce temps, car il est précieux. C'est sans ambages qu'il a fait comprendre aux paroissiens que la mort surprend tout le monde, les vieux comme les enfants. A en croire à l'officiant, chaque chose a son temps. Par conséquent, il faut se préparer tous les jours car, l'on ignore le jour, et l'heure. D'autant plus que la mort est le sort commun de tous. Pour rappel, Agnès Boliko fut née à Mbandaka le 21 février 1962. Elle est le fruit d'union de Boliko Jean-Baptiste et de Konga Josephine.